https://ria.ru/20240719/premiya-1960654976.html

Стобалльники школ и ссузов получили от главы Якутии по 100 тыс руб премии

Стобалльники школ и ссузов получили от главы Якутии по 100 тыс руб премии - РИА Новости, 19.07.2024

Стобалльники школ и ссузов получили от главы Якутии по 100 тыс руб премии

Стобалльники школ и ссузов в Якутии по итогам ЕГЭ, ГИА и Всероссийской олимпиады получили по 100 тысяч рублей премии, сообщает глава региона Айсен Николаев в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:10

2024-07-19T11:10

2024-07-19T11:29

республика саха (якутия)

айсен николаев

единый государственный экзамен (егэ)

государственная итоговая аттестация (гиа)

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ЯКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Стобалльники школ и ссузов в Якутии по итогам ЕГЭ, ГИА и Всероссийской олимпиады получили по 100 тысяч рублей премии, сообщает глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Премирование выпускников, успешно сдавших госэкзамены, а также призеров олимпиад состоялось в пятницу в Доме правительства республики. "Сегодня состоялся еще один незабываемый день объявленного в республике Года Детства – чествование выпускников школ и ссузов, получивших высший балл по результатам ЕГЭ и ГИА, а также призеров Всероссийской олимпиады школьников... В знак признания и поддержки от родной республики в честь первого большого жизненного успеха вручил стобалльникам школ и ссузов премию в размере 100 тысяч рублей", - рассказал Николаев. Как уточнили РИА Новости в правительстве республики, в 2024 году улучшены прошлогодние показатели по ЕГЭ – 27 стобалльников по шести предметам. Два максимальных результата по профильной математике и русскому языку получил Дмитрий Алексеев, выпускник Физико-технического лицея имени Владимира Петровича Ларионова. В 2023 году трое выпускников школ Якутии сдали ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам, всего 24 стобалльника, ребята и подготовившие их учителя получили премию по 100 тысяч рублей. Поощрение глава республики инициировал в 2022 году.

https://ria.ru/20240706/sbornaya-1957895425.html

https://ria.ru/20240619/yakutsk-1954058746.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, единый государственный экзамен (егэ), государственная итоговая аттестация (гиа)