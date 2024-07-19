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В пражском аэропорту задержали шесть рейсов из-за массового сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
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11:49 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/praga-1960668811.html
В пражском аэропорту задержали шесть рейсов из-за массового сбоя
В пражском аэропорту задержали шесть рейсов из-за массового сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
В пражском аэропорту задержали шесть рейсов из-за массового сбоя
На фоне технических проблем в Европе в аэропорту Праги задержан отлет 6 рейсов, сообщил телеканал СТ24. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:49
2024-07-19T11:49
в мире
европа
прага
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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ПРАГА, 19 июл - РИА Новости. На фоне технических проблем в Европе в аэропорту Праги задержан отлет 6 рейсов, сообщил телеканал СТ24. "На фоне технических проблем в Европе в аэропорту Праги задержан отлет 6 рейсов", - сообщил телеканал со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
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в мире, европа, прага, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Европа, Прага, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В пражском аэропорту задержали шесть рейсов из-за массового сбоя

СТ24: в аэропорту в Праге задержали шесть рейсов из-за техпроблем

© iStock.com / byakkayaЖенщина в аэропорту
Женщина в аэропорту - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© iStock.com / byakkaya
Женщина в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 19 июл - РИА Новости. На фоне технических проблем в Европе в аэропорту Праги задержан отлет 6 рейсов, сообщил телеканал СТ24.
"На фоне технических проблем в Европе в аэропорту Праги задержан отлет 6 рейсов", - сообщил телеканал со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Пассажиры в аэропорту Лос-Анджелеса после масштабного сбоя - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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В миреЕвропаПрагаГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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