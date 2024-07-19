https://ria.ru/20240719/praga-1960668811.html

В пражском аэропорту задержали шесть рейсов из-за массового сбоя

В пражском аэропорту задержали шесть рейсов из-за массового сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

В пражском аэропорту задержали шесть рейсов из-за массового сбоя

На фоне технических проблем в Европе в аэропорту Праги задержан отлет 6 рейсов, сообщил телеканал СТ24. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:49

2024-07-19T11:49

2024-07-19T11:49

в мире

европа

прага

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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ПРАГА, 19 июл - РИА Новости. На фоне технических проблем в Европе в аэропорту Праги задержан отлет 6 рейсов, сообщил телеканал СТ24. "На фоне технических проблем в Европе в аэропорту Праги задержан отлет 6 рейсов", - сообщил телеканал со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html

европа

прага

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в мире, европа, прага, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний