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Стенд "С Днем зависимости!" установили у посольства США в Москве - РИА Новости, 19.07.2024
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14:24 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/posolstvo-1960726666.html
Стенд "С Днем зависимости!" установили у посольства США в Москве
Стенд "С Днем зависимости!" установили у посольства США в Москве - РИА Новости, 19.07.2024
Стенд "С Днем зависимости!" установили у посольства США в Москве
Антиамериканский стенд установили на Новинском бульваре в Москве около посольства США, идет монтаж музыкальной сцены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:24
2024-07-19T14:24
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Антиамериканский стенд установили на Новинском бульваре в Москве около посольства США, идет монтаж музыкальной сцены, передает корреспондент РИА Новости. На плакате изображен лежащий на смертном ложе мужчина в военном мундире, изображающий блок НАТО. К нему подключены капельницы с флагами Украины, Ливии, КНДР, Ирака и Вьетнама. На капельнице с флагом Украины красуется табличка: "Type: war" (тип: война). На плакате надпись на двух языках: "Congratulations to american diplomats on Dependence day! Поздравляем американских дипломатов с Днем независимости" с зачеркнутой частицей "не". Рядом монтируют небольшую сцену рабочие. Они пояснили, что вечером около посольства состоится концерт российских исполнителей. Национальный государственный праздник – День независимости (Independence Day) - отмечается в США 4 июля. В этот день в 1776 году представители 13 штатов в здании городского собрания Филадельфии подписали документ, провозгласивший Соединенные Штаты самостоятельным и независимым от Британского королевства государством.
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в мире, украина, ливия, ирак, нато, москва, россия, политика
В мире, Украина, Ливия, Ирак, НАТО, Москва, Россия, Политика
Стенд "С Днем зависимости!" установили у посольства США в Москве

Антиамериканский стенд "С Днем зависимости" установили у посольства США в Москве

© РИА НовостиАнтиамериканский стенд у посольства США в Москве
Антиамериканский стенд у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости
Антиамериканский стенд у посольства США в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Антиамериканский стенд установили на Новинском бульваре в Москве около посольства США, идет монтаж музыкальной сцены, передает корреспондент РИА Новости.
На плакате изображен лежащий на смертном ложе мужчина в военном мундире, изображающий блок НАТО. К нему подключены капельницы с флагами Украины, Ливии, КНДР, Ирака и Вьетнама. На капельнице с флагом Украины красуется табличка: "Type: war" (тип: война). На плакате надпись на двух языках: "Congratulations to american diplomats on Dependence day! Поздравляем американских дипломатов с Днем независимости" с зачеркнутой частицей "не".
Рядом монтируют небольшую сцену рабочие. Они пояснили, что вечером около посольства состоится концерт российских исполнителей.
Национальный государственный праздник – День независимости (Independence Day) - отмечается в США 4 июля. В этот день в 1776 году представители 13 штатов в здании городского собрания Филадельфии подписали документ, провозгласивший Соединенные Штаты самостоятельным и независимым от Британского королевства государством.
Флаг России и Знамя Победы вывесили на территории бывшего посольства Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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11 апреля, 20:45
 
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