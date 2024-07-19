Польша не будет передавать Украине собственные истребители F-16, пишут СМИ
РАР: в вопросе о передаче Украине F-16 речь не идет о польских истребителях
© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16, сообщает агентство PAP со ссылкой на источник, близкий к министерству национальной обороны республики.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском получил положительное решение от польского правительства, которое позволит Киеву быстрее получить истребители F-16.
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"Речь не идет о передаче польских истребителей F-16. Они остаются (в Польше – ред.) и охраняют польское небо", - говорится в сообщении РАР.
Ранее сообщалось, что Украина получит первые истребители F-16 этим летом. Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют поставлять Украине более 60 таких машин.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.