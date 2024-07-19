https://ria.ru/20240719/polsha-1960801482.html

Польша не будет передавать Украине собственные истребители F-16, пишут СМИ

Польша не будет передавать Украине собственные истребители F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024

Польша не будет передавать Украине собственные истребители F-16, пишут СМИ

Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16, сообщает агентство PAP со ссылкой на источник, близкий к министерству национальной обороны республики. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:41

2024-07-19T17:41

2024-07-19T19:28

в мире

украина

польша

владимир зеленский

дональд туск

нато

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147330/21/1473302182_0:41:2000:1166_1920x0_80_0_0_36779b2f4d4ffa0387f5bc3ab0e3a823.jpg

ВАРШАВА, 19 июл - РИА Новости. Польша не будет передавать Украине свои истребители F-16, сообщает агентство PAP со ссылкой на источник, близкий к министерству национальной обороны республики. Ранее Владимир Зеленский заявил, что после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском получил положительное решение от польского правительства, которое позволит Киеву быстрее получить истребители F-16. "Речь не идет о передаче польских истребителей F-16. Они остаются (в Польше – ред.) и охраняют польское небо", - говорится в сообщении РАР. Ранее сообщалось, что Украина получит первые истребители F-16 этим летом. Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют поставлять Украине более 60 таких машин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240717/istrebiteli-1960358082.html

https://ria.ru/20240717/ks-1960205043.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, владимир зеленский, дональд туск, нато, f-16