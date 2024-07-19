https://ria.ru/20240719/politik-1960779035.html

Сбой Microsoft подчеркнул опасность зависимости от США, заявили во Франции

Сбой Microsoft подчеркнул опасность зависимости от США, заявили во Франции - РИА Новости, 19.07.2024

Сбой Microsoft подчеркнул опасность зависимости от США, заявили во Франции

Глобальный технологический сбой систем, работающих на Microsoft, показал опасность зависимости от США, а находящаяся под санкциями Россия избежала хаоса, заявил РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:40

2024-07-19T16:40

2024-07-19T16:40

технологии

сша

россия

япония

флориан филиппо

билл гейтс

microsoft corporation

в мире

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ПАРИЖ, 19 июл – РИА Новости. Глобальный технологический сбой систем, работающих на Microsoft, показал опасность зависимости от США, а находящаяся под санкциями Россия избежала хаоса, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Глобальный сбой в работе Microsoft создает глобальный хаос, который распространяется: аэропорты, вокзалы, фондовые биржи, банки, телеканалы, интернет… Затронуто все! Из Японии в Индию через Францию, Австралию, США и так далее. Наша зависимость от централизованной американской системы, от этой компании, основанной Биллом Гейтсом, смертельна и противоречит всем принципам независимости, безопасности и суверенитета", - написал Филиппо в соцсети Х. "Благодаря международным санкциям Россия избежала хаоса, вызванного глобальным сбоем в работе Microsoft. Настоящий поворот: те, кто думают, что они сильные, самые слабые", - добавил он. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960694737.html

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