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Сбой Microsoft подчеркнул опасность зависимости от США, заявили во Франции - РИА Новости, 19.07.2024
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16:40 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/politik-1960779035.html
Сбой Microsoft подчеркнул опасность зависимости от США, заявили во Франции
Сбой Microsoft подчеркнул опасность зависимости от США, заявили во Франции - РИА Новости, 19.07.2024
Сбой Microsoft подчеркнул опасность зависимости от США, заявили во Франции
Глобальный технологический сбой систем, работающих на Microsoft, показал опасность зависимости от США, а находящаяся под санкциями Россия избежала хаоса, заявил РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:40
2024-07-19T16:40
технологии
сша
россия
япония
флориан филиппо
билл гейтс
microsoft corporation
в мире
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ПАРИЖ, 19 июл – РИА Новости. Глобальный технологический сбой систем, работающих на Microsoft, показал опасность зависимости от США, а находящаяся под санкциями Россия избежала хаоса, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Глобальный сбой в работе Microsoft создает глобальный хаос, который распространяется: аэропорты, вокзалы, фондовые биржи, банки, телеканалы, интернет… Затронуто все! Из Японии в Индию через Францию, Австралию, США и так далее. Наша зависимость от централизованной американской системы, от этой компании, основанной Биллом Гейтсом, смертельна и противоречит всем принципам независимости, безопасности и суверенитета", - написал Филиппо в соцсети Х. "Благодаря международным санкциям Россия избежала хаоса, вызванного глобальным сбоем в работе Microsoft. Настоящий поворот: те, кто думают, что они сильные, самые слабые", - добавил он. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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технологии, сша, россия, япония, флориан филиппо, билл гейтс, microsoft corporation, в мире, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, США, Россия, Япония, Флориан Филиппо, Билл Гейтс, Microsoft Corporation, В мире, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Сбой Microsoft подчеркнул опасность зависимости от США, заявили во Франции

Филиппо: сбой в работе Microsoft показал, как опасно зависеть от США

© AP Photo / Paul WhiteПассажиры в аэропорту Мадрида во время отмены и переноса рейсов из-за сбоя ПО
Пассажиры в аэропорту Мадрида во время отмены и переноса рейсов из-за сбоя ПО - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Paul White
Пассажиры в аэропорту Мадрида во время отмены и переноса рейсов из-за сбоя ПО
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 июл – РИА Новости. Глобальный технологический сбой систем, работающих на Microsoft, показал опасность зависимости от США, а находящаяся под санкциями Россия избежала хаоса, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Глобальный сбой в работе Microsoft создает глобальный хаос, который распространяется: аэропорты, вокзалы, фондовые биржи, банки, телеканалы, интернет… Затронуто все! Из Японии в Индию через Францию, Австралию, США и так далее. Наша зависимость от централизованной американской системы, от этой компании, основанной Биллом Гейтсом, смертельна и противоречит всем принципам независимости, безопасности и суверенитета", - написал Филиппо в соцсети Х.
Глобальный IT-сбой: очереди в аэропортах и проблемы со связью
© AP Photo / Gregorio Borgia

Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.

© AP Photo / Gregorio Borgia
1 из 8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Пассажиры вынуждены были толпится в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.

О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Пассажиры вынуждены были толпится в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.

О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.

© AP Photo / Gregorio Borgia
2 из 8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.

© AP Photo / Gregorio Borgia
3 из 8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.

Пассажиры во время задержки рейсов в Международном аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи в Италии

Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.

© AP Photo / Gregorio Borgia
4 из 8
© AP Photo / Stefanie Dazio

В США крупная американская авиакомпания United Airlines задержала из-за IT-сбоя все рейсы.

Пассажирка в международном аэропорту Лос-Анджелеса во время задержки рейса United Airlines из-за глобального сбоя

В США крупная американская авиакомпания United Airlines задержала из-за IT-сбоя все рейсы.

© AP Photo / Stefanie Dazio
5 из 8
© AP Photo / Stefanie Dazio

В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроится на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.

Пассажиры в аэропорту Лос Анджелеса после масштабного сбоя

В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроится на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.

© AP Photo / Stefanie Dazio
6 из 8
© AFP 2024 / SAEED KHAN

В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.

Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах по всей Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортах.

Сбой в работе платежного терминала в Сиднее

В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.

Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах по всей Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортах.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
7 из 8
© AFP 2024 / ROSLAN RAHMAN

Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.

Пассажиры во время задержки рейсов в аэропорту Сингапура

Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.

© AFP 2024 / ROSLAN RAHMAN
8 из 8

Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.

© AP Photo / Gregorio Borgia
1 из 8

Пассажиры вынуждены были толпится в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.

О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.

© AP Photo / Gregorio Borgia
2 из 8

Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.

© AP Photo / Gregorio Borgia
3 из 8

Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.

© AP Photo / Gregorio Borgia
4 из 8

В США крупная американская авиакомпания United Airlines задержала из-за IT-сбоя все рейсы.

© AP Photo / Stefanie Dazio
5 из 8

В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроится на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.

© AP Photo / Stefanie Dazio
6 из 8

В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.

Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах по всей Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортах.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
7 из 8

Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.

© AFP 2024 / ROSLAN RAHMAN
8 из 8
"Благодаря международным санкциям Россия избежала хаоса, вызванного глобальным сбоем в работе Microsoft. Настоящий поворот: те, кто думают, что они сильные, самые слабые", - добавил он.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Российский транспорт "проехал" мировой IT-сбой без остановок
Вчера, 13:00
 
ТехнологииСШАРоссияЯпонияФлориан ФилиппоБилл ГейтсMicrosoft CorporationВ миреГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
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