Сбой Microsoft подчеркнул опасность зависимости от США, заявили во Франции

Филиппо: сбой в работе Microsoft показал, как опасно зависеть от США
Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.
Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.
Пассажиры вынуждены были толпится в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.
О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.
Пассажиры вынуждены были толпится в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.
О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.
Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.
Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.
Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.
Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.
В США крупная американская авиакомпания United Airlines задержала из-за IT-сбоя все рейсы.
В США крупная американская авиакомпания United Airlines задержала из-за IT-сбоя все рейсы.
В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроится на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.
В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроится на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.
В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.
Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах по всей Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортах.
В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.
Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах по всей Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортах.
Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.
Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.
Отключение интернета остановило работу в римском аэропорту Фьюмичино.
Пассажиры вынуждены были толпится в терминалах вылета в ожидании хоть какой-то информации о ближайших рейсах.
О проблемах сообщали авиакомпании ОАЭ, Индии, Германии, США и многих других стран.
Глобальный сбой в работе компьютерных систем обрушил авиасообщение, телевещание, электросвязь, продажи лекарств, банковские сделки по всему миру.
Американская компания CrowdStrike призналась, что сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Проблему устранили, работа компьютеров должна восстановиться в ближайшее время.
В США крупная американская авиакомпания United Airlines задержала из-за IT-сбоя все рейсы.
В Лос-Анджелесе пассажиры вынуждены были устроится на ночлег на полу предполетной зоны в ожидании вылета.
В супермаркетах Сиднея отключились кассы самообслуживания.
Крупномасштабное отключение привело к хаосу в ИТ-системах по всей Австралии, в том числе национальной телекомпании и крупнейших международных аэропортах.
Из-за серьезного сбоя в работе информационных систем пассажиры аэропорта в Сингапуре выстроились в длинные очереди.