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Суд приговорил к 18 годам лишения свободы подорвавшего газопровод в Крыму
Суд приговорил к 18 годам лишения свободы подорвавшего газопровод в Крыму - РИА Новости, 19.07.2024
Суд приговорил к 18 годам лишения свободы подорвавшего газопровод в Крыму
Южный окружной военный суд приговорил сроку в 18 лет лишения свободы Сергея Ержова, подорвавшего газопровод в Крыму в июне 2023 года, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:08
2024-07-19T10:08
2024-07-19T13:57
вооруженные силы украины
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил сроку в 18 лет лишения свободы Сергея Ержова, подорвавшего газопровод в Крыму в июне 2023 года, сообщил журналистам представитель суда.По его информации, в 2022 году Ержова в Днепропетровской области завербовали сотрудники спецслужб Украины, он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего уехал в Крым.В июне 2023 года Ержов по инструкции, полученной от сотрудника СБУ, изготовил самодельное взрывное устройство, которое разместил на поверхности газопровода в Кореиз в Ялте и дистанционно взорвал его. В результате участок газопровода загорелся."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал представитель суда.Уголовное дело было возбуждено по статьям о теракте, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.Государственное обвинение было поддержано представителем прокуратуры Ростовской области.Как сообщал ЦОС ФСБ, при задержании диверсанта у него в гараже нашли 2 килограмма взрывчатки "С-4", электродетонаторы военного назначения и электровоспламенители. Во время следствия фигурант признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины для совершения диверсионно-террористических актов.Приговор в законную силу не вступил.
https://radiosputnik.ru/20240708/fsb-1958138900.html
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вооруженные силы украины, происшествия, служба безопасности украины
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Служба безопасности Украины
Суд приговорил к 18 годам лишения свободы подорвавшего газопровод в Крыму
Суд вынес приговор Сергею Ержову, подорвавшему газопровод в Крыму в 2023 году
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил сроку в 18 лет лишения свободы Сергея Ержова, подорвавшего газопровод в Крыму в июне 2023 года, сообщил журналистам представитель суда.
По его информации, в 2022 году Ержова в Днепропетровской области
завербовали сотрудники спецслужб Украины
, он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего уехал в Крым.
В июне 2023 года Ержов по инструкции, полученной от сотрудника СБУ
, изготовил самодельное взрывное устройство, которое разместил на поверхности газопровода в Кореиз в Ялте
и дистанционно взорвал его. В результате участок газопровода загорелся.
«
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о теракте, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Государственное обвинение было поддержано представителем прокуратуры Ростовской области.
Как сообщал ЦОС ФСБ, при задержании диверсанта у него в гараже нашли 2 килограмма взрывчатки "С-4", электродетонаторы военного назначения и электровоспламенители. Во время следствия фигурант признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины для совершения диверсионно-террористических актов.
Приговор в законную силу не вступил.