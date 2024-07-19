https://ria.ru/20240719/podrostok-1960630334.html

Подросток, раненный в Шебекино при ударе ВСУ, умер в больнице

Подросток, раненный в Шебекино при ударе ВСУ, умер в больнице - РИА Новости, 19.07.2024

Подросток, раненный в Шебекино при ударе ВСУ, умер в больнице

Шестнадцатилетний подросток, раненный на детской площадке в Шебекино при атаке украинского дрона, умер в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:24

2024-07-19T09:24

2024-07-19T10:10

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, раненный на детской площадке в Шебекино при атаке украинского дрона, умер в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."На протяжении всей недели врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика. <…> После поступления в больницу у него дважды останавливалось сердце и медики дважды возвращали его к жизни. В ходе его лечения проводились регулярные консультации со специалистами федеральных центров. Тяжесть его состояния не позволяла отправить в Москву. К огромному горю, несмотря на все предпринятые врачами меры, спасти его не удалось", — написал он.Губернатор пояснил, что у подростка были повреждены жизненно важные магистральные сосуды. Эти ранения привели к обширной кровопотере — четыре литра крови.Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.Одиннадцатого июля ВСУ устроили очередную атаку на Шебекино. Беспилотник сбросил взрывное устройство на детскую площадку во дворе многоквартирного дома. Пострадали пятеро детей, младшему из которых восемь лет, всех их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже одного ребенка перевели на лечение в Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению КиеваПриграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.

https://ria.ru/20240619/predlozhenie-1954017685.html

https://ria.ru/20240620/putin-1954354960.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков