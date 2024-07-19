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Подросток, раненный в Шебекино при ударе ВСУ, умер в больнице - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 19.07.2024 (обновлено: 10:10 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/podrostok-1960630334.html
Подросток, раненный в Шебекино при ударе ВСУ, умер в больнице
Подросток, раненный в Шебекино при ударе ВСУ, умер в больнице - РИА Новости, 19.07.2024
Подросток, раненный в Шебекино при ударе ВСУ, умер в больнице
Шестнадцатилетний подросток, раненный на детской площадке в Шебекино при атаке украинского дрона, умер в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:24
2024-07-19T10:10
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, раненный на детской площадке в Шебекино при атаке украинского дрона, умер в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."На протяжении всей недели врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика. &lt;…&gt; После поступления в больницу у него дважды останавливалось сердце и медики дважды возвращали его к жизни. В ходе его лечения проводились регулярные консультации со специалистами федеральных центров. Тяжесть его состояния не позволяла отправить в Москву. К огромному горю, несмотря на все предпринятые врачами меры, спасти его не удалось", — написал он.Губернатор пояснил, что у подростка были повреждены жизненно важные магистральные сосуды. Эти ранения привели к обширной кровопотере — четыре литра крови.Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.Одиннадцатого июля ВСУ устроили очередную атаку на Шебекино. Беспилотник сбросил взрывное устройство на детскую площадку во дворе многоквартирного дома. Пострадали пятеро детей, младшему из которых восемь лет, всех их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже одного ребенка перевели на лечение в Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту атаку намеренным терактом против детей и призвала к международному осуждению КиеваПриграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
https://ria.ru/20240619/predlozhenie-1954017685.html
https://ria.ru/20240620/putin-1954354960.html
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шебекино
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шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Подросток, раненный в Шебекино при ударе ВСУ, умер в больнице

Раненный на детской площадке в Шебекино при ударе ВСУ подросток умер в больнице

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток, раненный на детской площадке в Шебекино при атаке украинского дрона, умер в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"На протяжении всей недели врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика. <…> После поступления в больницу у него дважды останавливалось сердце и медики дважды возвращали его к жизни. В ходе его лечения проводились регулярные консультации со специалистами федеральных центров. Тяжесть его состояния не позволяла отправить в Москву. К огромному горю, несмотря на все предпринятые врачами меры, спасти его не удалось", — написал он.
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Губернатор пояснил, что у подростка были повреждены жизненно важные магистральные сосуды. Эти ранения привели к обширной кровопотере — четыре литра крови.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Одиннадцатого июля ВСУ устроили очередную атаку на Шебекино. Беспилотник сбросил взрывное устройство на детскую площадку во дворе многоквартирного дома. Пострадали пятеро детей, младшему из которых восемь лет, всех их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже одного ребенка перевели на лечение в Москву.
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Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
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