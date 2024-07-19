Алтайский край перевыполнил почти все планы развития региона
БАРНАУЛ, 19 июл – РИА Новости. Алтайский край перевыполнил практически все планы индивидуальной программы развития региона, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"В этом году завершается первый этап индивидуальной программы развития Алтайского края, которая была рассчитана на пять лет. Это эффективный инструмент федеральной поддержки. Речь идет о финансировании нескольких направлений развития в размере примерно по 1 миллиарду рублей в год. Практически все наши планы были перевыполнены", - написал Томенко в своём Telegram-канале.
Глава региона отметил, что за счет реализации программы удалось привлечь в четыре раза больше частных инвестиций, чем планировали, — почти 18 миллиардов рублей. Было создано в полтора раза больше рабочих мест, чем было запланировано — более 4 тысяч.
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"Мы смогли укрепить финансовую основу региональных институтов развития. Фонд развития Алтайского края и Алтайский фонд финансирования предпринимательства были докапитализированы. То есть теперь они могут направлять больше средств на поддержку бизнес-проектов. Прямую поддержку в Алтайском крае получили почти 700 предприятий малого и среднего бизнеса", - подчеркнул губернатор.
Томенко отметил, что региону удалось реализовать несколько масштабных социальных проектов, эффект от которых почувствовали тысячи жителей края. Например, в густонаселенном Индустриальном районе Барнаула была построена новая школа на 550 учащихся. Там же построены новые участки дорог и объекты коммунальной инфраструктуры.
"Мы претендуем на продление поддержки с помощью этого механизма. Сегодня в Москве на совещании, которое провел глава Минэкономразвития РФ Максим Геннадьевич Решетников, рассказал о программе нашего края на шесть лет — до 2030 года. Она включает и строительство дорог, и развитие производств, и поддержку малого и среднего бизнеса, и многие другие аспекты. По всем направлениям нашей совместной работы есть поддержка и понимание со стороны правительства РФ", - заверил губернатор.
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