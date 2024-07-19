Рейтинг@Mail.ru
Алтайский край перевыполнил почти все планы развития региона - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
19:41 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/plany-1960825701.html
Алтайский край перевыполнил почти все планы развития региона
Алтайский край перевыполнил почти все планы развития региона - РИА Новости, 19.07.2024
Алтайский край перевыполнил почти все планы развития региона
Алтайский край перевыполнил практически все планы индивидуальной программы развития региона, сообщил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:41
2024-07-19T19:41
алтайский край
алтайский край
барнаул
москва
виктор томенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960825355_55:0:1045:557_1920x0_80_0_0_9c468b17fe1103cd7eacd670572f8980.jpg
БАРНАУЛ, 19 июл – РИА Новости. Алтайский край перевыполнил практически все планы индивидуальной программы развития региона, сообщил губернатор Виктор Томенко. "В этом году завершается первый этап индивидуальной программы развития Алтайского края, которая была рассчитана на пять лет. Это эффективный инструмент федеральной поддержки. Речь идет о финансировании нескольких направлений развития в размере примерно по 1 миллиарду рублей в год. Практически все наши планы были перевыполнены", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Глава региона отметил, что за счет реализации программы удалось привлечь в четыре раза больше частных инвестиций, чем планировали, — почти 18 миллиардов рублей. Было создано в полтора раза больше рабочих мест, чем было запланировано — более 4 тысяч. "Мы смогли укрепить финансовую основу региональных институтов развития. Фонд развития Алтайского края и Алтайский фонд финансирования предпринимательства были докапитализированы. То есть теперь они могут направлять больше средств на поддержку бизнес-проектов. Прямую поддержку в Алтайском крае получили почти 700 предприятий малого и среднего бизнеса", - подчеркнул губернатор. Томенко отметил, что региону удалось реализовать несколько масштабных социальных проектов, эффект от которых почувствовали тысячи жителей края. Например, в густонаселенном Индустриальном районе Барнаула была построена новая школа на 550 учащихся. Там же построены новые участки дорог и объекты коммунальной инфраструктуры. "Мы претендуем на продление поддержки с помощью этого механизма. Сегодня в Москве на совещании, которое провел глава Минэкономразвития РФ Максим Геннадьевич Решетников, рассказал о программе нашего края на шесть лет — до 2030 года. Она включает и строительство дорог, и развитие производств, и поддержку малого и среднего бизнеса, и многие другие аспекты. По всем направлениям нашей совместной работы есть поддержка и понимание со стороны правительства РФ", - заверил губернатор.
https://ria.ru/20240624/infrastruktura-1955192741.html
https://ria.ru/20230927/altay-1898907659.html
алтайский край
барнаул
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960825355_178:0:921:557_1920x0_80_0_0_21efe939b017d5b27df3717df0f78811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, барнаул, москва, виктор томенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Алтайский край, Алтайский край, Барнаул, Москва, Виктор Томенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Алтайский край перевыполнил почти все планы развития региона

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяВид на Барнаул с высоты птичьего полета
Вид на Барнаул с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 19 июл – РИА Новости. Алтайский край перевыполнил практически все планы индивидуальной программы развития региона, сообщил губернатор Виктор Томенко.
"В этом году завершается первый этап индивидуальной программы развития Алтайского края, которая была рассчитана на пять лет. Это эффективный инструмент федеральной поддержки. Речь идет о финансировании нескольких направлений развития в размере примерно по 1 миллиарду рублей в год. Практически все наши планы были перевыполнены", - написал Томенко в своём Telegram-канале.
Вид Барнаула - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Алтайский край рассчитывает на господдержку для улучшения инфраструктуры
24 июня, 23:21
Глава региона отметил, что за счет реализации программы удалось привлечь в четыре раза больше частных инвестиций, чем планировали, — почти 18 миллиардов рублей. Было создано в полтора раза больше рабочих мест, чем было запланировано — более 4 тысяч.
«
"Мы смогли укрепить финансовую основу региональных институтов развития. Фонд развития Алтайского края и Алтайский фонд финансирования предпринимательства были докапитализированы. То есть теперь они могут направлять больше средств на поддержку бизнес-проектов. Прямую поддержку в Алтайском крае получили почти 700 предприятий малого и среднего бизнеса", - подчеркнул губернатор.
Томенко отметил, что региону удалось реализовать несколько масштабных социальных проектов, эффект от которых почувствовали тысячи жителей края. Например, в густонаселенном Индустриальном районе Барнаула была построена новая школа на 550 учащихся. Там же построены новые участки дорог и объекты коммунальной инфраструктуры.
"Мы претендуем на продление поддержки с помощью этого механизма. Сегодня в Москве на совещании, которое провел глава Минэкономразвития РФ Максим Геннадьевич Решетников, рассказал о программе нашего края на шесть лет — до 2030 года. Она включает и строительство дорог, и развитие производств, и поддержку малого и среднего бизнеса, и многие другие аспекты. По всем направлениям нашей совместной работы есть поддержка и понимание со стороны правительства РФ", - заверил губернатор.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Алтайский край выделил допсредства на решение социальных проблем
27 сентября 2023, 11:59
 
Алтайский крайАлтайский крайБарнаулМоскваВиктор ТоменкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала