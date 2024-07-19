https://ria.ru/20240719/pevitsa-1960855596.html

Shaman предложил спеть дуэтом исполнившей его песню певице из КНДР

Shaman предложил спеть дуэтом исполнившей его песню певице из КНДР - РИА Новости, 19.07.2024

Shaman предложил спеть дуэтом исполнившей его песню певице из КНДР

Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что предложил певице из Северной Кореи, которая исполнила его песню "Встанем" на концерте в Пхеньяне, приехать в Россию и... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T23:45

2024-07-19T23:45

2024-07-19T23:45

россия

пхеньян

владимир путин

ким чен ын

григорий лепс

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что предложил певице из Северной Кореи, которая исполнила его песню "Встанем" на концерте в Пхеньяне, приехать в Россию и спеть дуэтом. Песни о войне и композиции из репертуаров российских исполнителей прозвучали на концерте в честь визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне. "Буквально недавно я пригласил певицу из Северной Кореи в Россию, исполнить вместе со мной дуэт. Недавно все видели, как она исполнила мою песню "Встанем", под которую стояли Ким Чен Ын и Владимир Путин. Это видел весь мир. Если она примет мое предложение, мы обязательно исполним с ней эту песню", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве с зарубежными артистами. Концерт прошел в Пхеньянском доме спорта, на нем присутствовали Путин и Ким Чен Ын, а также делегации России и КНДР. На концерте исполнили попурри русских песен, в том числе "Священная война", "С чего начинается Родина", "Нам нужна одна победа", "Катюша". Также прозвучали отрывки песен Shaman - "Встанем", Григория Лепса - "Родина-мать", Олега Газманова "Россия" и "От Волги до Енисея" и "Отчего так в России березы шумят" группы Любэ. Артисты исполняли русские песни на русском и корейском языках, а также корейские композиции.

https://ria.ru/20240719/shaman-1960854964.html

https://ria.ru/20240719/shaman-1960855432.html

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россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, григорий лепс, в мире