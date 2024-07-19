https://ria.ru/20240719/peterburg-1960714101.html

В Петербурге задержали подростков, избивших молодого человека

В Петербурге задержали подростков, избивших молодого человека - РИА Новости, 19.07.2024

В Петербурге задержали подростков, избивших молодого человека

Полицейские нашли и задержали подростков 14-17 лет, которые в июне втроем избили молодого человека в Полюстровском саду Санкт-Петербурга, снимая происходившее... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:44

2024-07-19T13:44

2024-07-19T14:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Полицейские нашли и задержали подростков 14-17 лет, которые в июне втроем избили молодого человека в Полюстровском саду Санкт-Петербурга, снимая происходившее на видео, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в ходе мониторинга интернета правоохранители обнаружили видео, где группа подростков избивает руками и ногами лежащего на траве молодого человека. Как выяснилось, это произошло 12 июня. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. "В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Выборгскому району Петербурга установили личности и местонахождение нападавших. Ими оказались двое граждан государств ближнего зарубежья, 14 и 17 лет, и их 17-летний приятель, студент петербургского колледжа", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, выборгский район