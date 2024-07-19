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В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками нефти через Украину - РИА Новости, 19.07.2024
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13:19 19.07.2024 (обновлено: 14:22 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/peskov-1960704415.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками нефти через Украину
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками нефти через Украину - РИА Новости, 19.07.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками нефти через Украину
Ситуация с поставками нефти через Украину в Европу не зависит от России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:19
2024-07-19T14:22
украина
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дмитрий песков
в мире
петер сийярто
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ситуация с поставками нефти через Украину в Европу не зависит от России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас", — сказал он.В ответ на вопрос, будет ли Москва пытаться через государственные каналы разблокировать транзит по нефтепроводу "Дружба", чиновник напомнил, что это решение принималось на политическом, а не техническом уровне."Не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. &lt;...&gt; Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует", — пояснил Песков.Накануне Министерство экономики Словакии подтвердило информацию о том, что республика перестала получать нефть от компании "Лукойл" из-за остановки Украиной транзита через свою территорию. При этом в ведомстве отметили, что Slovnaft обеспечен поставками российского топлива от другого поставщика, но Братислава обсуждает сложившуюся ситуацию с Киевом.Ранее на этой неделе о прекращении транзита через Украину нефти "Лукойла" сообщил и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода "Дружба", поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков. Тем не менее в Германию прокачка российской нефти по "Дружбе" не ведется с начала 2023-го, а в Польшу — с февраля того же года.Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
https://ria.ru/20240716/britaniya-1959909947.html
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украина, россия, дмитрий песков, в мире, петер сийярто, словакия, лукойл
Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Петер Сийярто, Словакия, ЛУКОЙЛ
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками нефти через Украину

Песков: ситуация с поставками нефти через Украину в Европу не зависит от России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ситуация с поставками нефти через Украину в Европу не зависит от России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас", — сказал он.
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В ответ на вопрос, будет ли Москва пытаться через государственные каналы разблокировать транзит по нефтепроводу "Дружба", чиновник напомнил, что это решение принималось на политическом, а не техническом уровне.
"Не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. <...> Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует", — пояснил Песков.
Накануне Министерство экономики Словакии подтвердило информацию о том, что республика перестала получать нефть от компании "Лукойл" из-за остановки Украиной транзита через свою территорию. При этом в ведомстве отметили, что Slovnaft обеспечен поставками российского топлива от другого поставщика, но Братислава обсуждает сложившуюся ситуацию с Киевом.
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Ранее на этой неделе о прекращении транзита через Украину нефти "Лукойла" сообщил и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода "Дружба", поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков.
Тем не менее в Германию прокачка российской нефти по "Дружбе" не ведется с начала 2023-го, а в Польшу — с февраля того же года.
Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
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УкраинаРоссияДмитрий ПесковВ миреПетер СийяртоСловакияЛУКОЙЛ
 
 
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