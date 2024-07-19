https://ria.ru/20240719/peskov-1960704415.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками нефти через Украину

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками нефти через Украину - РИА Новости, 19.07.2024

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками нефти через Украину

Ситуация с поставками нефти через Украину в Европу не зависит от России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:19

2024-07-19T13:19

2024-07-19T14:22

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лукойл

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Ситуация с поставками нефти через Украину в Европу не зависит от России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас", — сказал он.В ответ на вопрос, будет ли Москва пытаться через государственные каналы разблокировать транзит по нефтепроводу "Дружба", чиновник напомнил, что это решение принималось на политическом, а не техническом уровне."Не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. <...> Здесь какой-либо диалог у нас отсутствует", — пояснил Песков.Накануне Министерство экономики Словакии подтвердило информацию о том, что республика перестала получать нефть от компании "Лукойл" из-за остановки Украиной транзита через свою территорию. При этом в ведомстве отметили, что Slovnaft обеспечен поставками российского топлива от другого поставщика, но Братислава обсуждает сложившуюся ситуацию с Киевом.Ранее на этой неделе о прекращении транзита через Украину нефти "Лукойла" сообщил и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода "Дружба", поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков. Тем не менее в Германию прокачка российской нефти по "Дружбе" не ведется с начала 2023-го, а в Польшу — с февраля того же года.Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

https://ria.ru/20240716/britaniya-1959909947.html

https://ria.ru/20240617/neft-1953396228.html

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украина, россия, дмитрий песков, в мире, петер сийярто, словакия, лукойл