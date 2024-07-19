https://ria.ru/20240719/peskov-1960701462.html

Песков прокомментировал предвыборные заявления кандидатов в США

Песков прокомментировал предвыборные заявления кандидатов в США - РИА Новости, 19.07.2024

Песков прокомментировал предвыборные заявления кандидатов в США

Участники политической борьбы в США в период предвыборной кампании делают много разных заявлений для внутренней аудитории, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:16

2024-07-19T13:16

2024-07-19T13:16

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Участники политической борьбы в США в период предвыборной кампании делают много разных заявлений для внутренней аудитории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Во время предвыборных кампаний в Соединенных Штатах Америки участники этой политической борьбы делают очень много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и, соответственно, изобилуют фразами и формулировками, которые хочется слышать американцам", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240719/tramp-1960700661.html

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сша, россия, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024, в мире