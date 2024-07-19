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Песков рассказал об отношениях России и США во время президентства Трампа - РИА Новости, 19.07.2024
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13:07 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/peskov-1960697785.html
Песков рассказал об отношениях России и США во время президентства Трампа
Песков рассказал об отношениях России и США во время президентства Трампа - РИА Новости, 19.07.2024
Песков рассказал об отношениях России и США во время президентства Трампа
Во время президентства в США Дональда Трампа у РФ и Соединенных штатов было много напряженности, точек натяжения и противоречий, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:07
2024-07-19T13:07
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Во время президентства в США Дональда Трампа у РФ и Соединенных штатов было много напряженности, точек натяжения и противоречий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Во время предвыборных кампаний в Соединенных Штатах Америки участники этой политической борьбы делают очень много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и, соответственно, изобилуют фразами и формулировками, которые хочется слышать американцам... Было много напряженности, много точек натяжения, много точек противоречия во время президентства господина Трампа", - сказал Песков журналистам.
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сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, в мире, политика
США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире, Политика
Песков рассказал об отношениях России и США во время президентства Трампа

Песков: во время президентства Трампа у России и США было много противоречий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Во время президентства в США Дональда Трампа у РФ и Соединенных штатов было много напряженности, точек натяжения и противоречий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Во время предвыборных кампаний в Соединенных Штатах Америки участники этой политической борьбы делают очень много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и, соответственно, изобилуют фразами и формулировками, которые хочется слышать американцам... Было много напряженности, много точек натяжения, много точек противоречия во время президентства господина Трампа", - сказал Песков журналистам.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Было очевидно, что жизнь Трампа в опасности, заявил Песков
14 июля, 13:29
 
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