https://ria.ru/20240719/peskov-1960697785.html
Песков рассказал об отношениях России и США во время президентства Трампа
Песков рассказал об отношениях России и США во время президентства Трампа - РИА Новости, 19.07.2024
Песков рассказал об отношениях России и США во время президентства Трампа
Во время президентства в США Дональда Трампа у РФ и Соединенных штатов было много напряженности, точек натяжения и противоречий, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:07
2024-07-19T13:07
2024-07-19T13:07
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Во время президентства в США Дональда Трампа у РФ и Соединенных штатов было много напряженности, точек натяжения и противоречий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Во время предвыборных кампаний в Соединенных Штатах Америки участники этой политической борьбы делают очень много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и, соответственно, изобилуют фразами и формулировками, которые хочется слышать американцам... Было много напряженности, много точек натяжения, много точек противоречия во время президентства господина Трампа", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959565985.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, в мире, политика
США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире, Политика
Песков рассказал об отношениях России и США во время президентства Трампа
Песков: во время президентства Трампа у России и США было много противоречий