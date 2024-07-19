https://ria.ru/20240719/peskov-1960697785.html

Песков рассказал об отношениях России и США во время президентства Трампа

Песков рассказал об отношениях России и США во время президентства Трампа - РИА Новости, 19.07.2024

Песков рассказал об отношениях России и США во время президентства Трампа

Во время президентства в США Дональда Трампа у РФ и Соединенных штатов было много напряженности, точек натяжения и противоречий, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:07

2024-07-19T13:07

2024-07-19T13:07

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в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Во время президентства в США Дональда Трампа у РФ и Соединенных штатов было много напряженности, точек натяжения и противоречий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Во время предвыборных кампаний в Соединенных Штатах Америки участники этой политической борьбы делают очень много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и, соответственно, изобилуют фразами и формулировками, которые хочется слышать американцам... Было много напряженности, много точек натяжения, много точек противоречия во время президентства господина Трампа", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959565985.html

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сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, в мире, политика