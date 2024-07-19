https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в 2025 году

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в 2025 году - РИА Новости, 19.07.2024

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в 2025 году

Страховые пенсии по старости в 2025 году будут индексироваться дважды: с 1 февраля и с 1 апреля, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T03:15

2024-07-19T03:15

2024-07-19T03:15

общество

светлана бессараб

госдума рф

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Страховые пенсии по старости в 2025 году будут индексироваться дважды: с 1 февраля и с 1 апреля, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. "Страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды. С 1 февраля 2025 года на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля", - сообщила Бессараб. Она добавила, что пенсии работающих пенсионеров в 2025 году будут индексироваться по тем же правилам, что и для неработающих. "Самое, наверное, главное, что процент индексации будет не ниже, чем рост инфляции по предыдущему году. Именно поэтому первая индексация будет 1 февраля, чтобы правильно оценить не прогнозное значение, а именно реальное значение за предыдущий год, реальное значение инфляции", - пояснила парламентарий. С 1 апреля по-прежнему будут индексироваться социальные пенсии, сказала она. Бессараб напомнила, что с 1 октября 2024 года после индексации военных пенсий денежное довольствие пенсионеров составит 89,32%, "что в принципе отделяет на чуть более чем 10 баллов от стопроцентной индексации". "Мы должны были по законодательству достигнуть к этому моменту роста 78%, поэтому 89,32 - это достаточно большой рывок вперед. И тем не менее, я думаю, что останавливаться мы не будем, и денежное довольствие пенсионеров военных вырастет на реальное значение инфляции и в 2025 году", - считает она. Кроме того, в 2025 году увеличат дополнительно пенсии работающим пенсионерам на тот уровень пенсионных коэффициентов, который был достигнут за предыдущий год работы, уточнила Бессараб. "Здесь нужно отметить, что по-прежнему еще действует ограничительное законодательство, то есть, если работающие трудоспособного возраста могут повысить максимально на 10 баллов свою пенсию за предыдущий год работы - это высокооплачиваемые достаточно специалисты, то работающие пенсионеры ограничиваться вынуждены тремя баллами", - заключила депутат.

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https://ria.ru/20240709/pensionery-1958397688.html

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общество, светлана бессараб, госдума рф, россия