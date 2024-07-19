https://ria.ru/20240719/pasportizatsiya-1960711120.html

Паспортизацию объектов культнаследия за 200 млн рублей проведут в Ингушетии

Паспортизацию объектов культнаследия за 200 млн рублей проведут в Ингушетии - РИА Новости, 19.07.2024

Паспортизацию объектов культнаследия за 200 млн рублей проведут в Ингушетии

Благотворительный фонд "Сафмар" Микаила Гуцериева проведет паспортизацию объектов культурного наследия в Ингушетии, будет потрачено 200 миллионов рублей, в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:34

2024-07-19T13:34

2024-07-19T13:34

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

санкт-петербург

культура

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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Благотворительный фонд "Сафмар" Микаила Гуцериева проведет паспортизацию объектов культурного наследия в Ингушетии, будет потрачено 200 миллионов рублей, в планах - восстановление древней Назрановской крепости, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "В настоящий момент ведется активная работа по паспортизации объектов культурного наследия в горной Ингушетии. Благотворительный фонд "Сафмар" заключил контракт на 200 миллионов рублей с компанией из Санкт-Петербурга, которая займется этой работой", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он добавил, что специалисты будут работать над подробным описанием каждого архитектурного объекта в горной Ингушетии. "Это будет не просто статистический учет, а точная история происхождения каждой родовой башни и поселения. Такая масштабная работа ранее никогда не проводилась и имеет огромное значение для истории народа", - подчеркнул глава Ингушетии. По его словам, фонд "Сафмар" поможет реализовать еще один исторически важный для региона проект - восстановление древней Назрановской крепости. "Микаил Сафарбекович (Гуцериев – ред.) привлек высококлассных специалистов из санкт-петербургской компании, которая специализируется на разработке проектов реставрации памятников архитектуры. Они детально изучат историю Назрановской крепости. Уже найдены архивные проектные документы и чертежи, где имеется подробная информация по данному объекту", - заявил Калиматов. Он отметил, что только разработка проектно-сметной документации обойдется в 60 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240711/forum-1959053831.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

махмуд-али калиматов, санкт-петербург, культура