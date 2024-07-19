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Палестина призвала ООН пересмотреть отношения с Израилем - РИА Новости, 19.07.2024
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18:14 19.07.2024 (обновлено: 18:43 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/palestina-1960811776.html
Палестина призвала ООН пересмотреть отношения с Израилем
Палестина призвала ООН пересмотреть отношения с Израилем - РИА Новости, 19.07.2024
Палестина призвала ООН пересмотреть отношения с Израилем
Спецпосланник президента Палестины по международным отношениям Рияд аль-Малики после консультативного заключения Международного суда ООН призвал все страны и... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:14
2024-07-19T18:43
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
рияд аль-малики
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ГААГА, 19 июл — РИА Новости. Спецпосланник президента Палестины по международным отношениям Рияд аль-Малики после консультативного заключения Международного суда ООН призвал все страны и ООН пересмотреть отношения с Израилем.Международный суд ООН в пятницу вынес консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. Суд признал, что поселенческая деятельность Израиля нарушает международное право и является аннексией. Инстанция призвала Израиль прекратить как можно скорее новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и свое незаконное присутствие там, а также выплатить репарации за ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации."Суд предписал положить конец незаконной оккупации Израиля. Это означает, что все государства и ООН должны немедленно пересмотреть свои двусторонние отношения с Израилем, чтобы гарантировать, что их политика не будет способствовать продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа", - заявил аль-Малики журналистам после заседания суда в Гааге.
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в мире, палестина, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, рияд аль-малики
В мире, Палестина, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Рияд аль-Малики
Палестина призвала ООН пересмотреть отношения с Израилем

Палестина после заключения Суда ООН призвала пересмотреть отношения с Израилем

© AP Photo / Phil NijhuisЗаседание Международного суда ООН по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий
Заседание Международного суда ООН по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Phil Nijhuis
Заседание Международного суда ООН по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий
Читать ria.ru в
ГААГА, 19 июл — РИА Новости. Спецпосланник президента Палестины по международным отношениям Рияд аль-Малики после консультативного заключения Международного суда ООН призвал все страны и ООН пересмотреть отношения с Израилем.
Международный суд ООН в пятницу вынес консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий. Суд признал, что поселенческая деятельность Израиля нарушает международное право и является аннексией. Инстанция призвала Израиль прекратить как можно скорее новую поселенческую деятельность на палестинских территориях и свое незаконное присутствие там, а также выплатить репарации за ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации.
"Суд предписал положить конец незаконной оккупации Израиля. Это означает, что все государства и ООН должны немедленно пересмотреть свои двусторонние отношения с Израилем, чтобы гарантировать, что их политика не будет способствовать продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа", - заявил аль-Малики журналистам после заседания суда в Гааге.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Нетаньяху отверг постановление суда ООН с обвинениями Израиля в аннексии
Вчера, 18:13
 
В миреПалестинаИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРияд аль-Малики
 
 
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