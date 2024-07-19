https://ria.ru/20240719/orban-1960654493.html

Евросоюзу трудно улучшить конкурентоспособность, заявил Орбан

Евросоюзу трудно улучшить конкурентоспособность, заявил Орбан - РИА Новости, 19.07.2024

Евросоюзу трудно улучшить конкурентоспособность, заявил Орбан

Евросоюзу трудно улучшить просевшую конкурентоспособность, пока он "тачками" посылает деньги Украине, не являясь при этом стороной конфликта, заявил... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:08

2024-07-19T11:08

2024-07-19T11:08

украина

венгрия

европа

виктор орбан

джордж сорос

евросоюз

визит орбана в россию

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804477598_0:245:2847:1846_1920x0_80_0_0_1c58907b69221a7480cee3aa0b895c19.jpg

БУДАПЕШТ, 19 июл - РИА Новости. Евросоюзу трудно улучшить просевшую конкурентоспособность, пока он "тачками" посылает деньги Украине, не являясь при этом стороной конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "Скажем прямо: в этой войне Европа пока ничего не выиграла, только потеряла. Деньги идут на Украину, так что очень трудно улучшить конкурентоспособность, если мы при этом тратим огромные деньги на войну, которая даже не наша война, а война между двумя славянскими народами, и мы тачками возим деньги одной из сторон, уже значительно превысив сто миллиардов форинтов (280 миллионов долларов - ред.)", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.По его словам, Венгрия назвала одним из приоритетов своего председательства в Совете ЕС повышение европейской конкурентоспособности и намерена инициировать заключение соответствующего пакта. Венгерский премьер подчеркнул, что из-за финансирования Украины недополучают денег европейские фермеры, а также сокращается развитие инфраструктуры по всему континенту. Орбан неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США. По его словам, руководство Евросоюза поддерживает продолжение конфликта на Украине, потому что некоторые серьезно наживаются на нем, однако большинство европейцев страдает Венгерский премьер в мае 2022 года заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, в том числе американский миллиардер Джордж Сорос, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

украина

венгрия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, венгрия, европа, виктор орбан, джордж сорос, евросоюз, визит орбана в россию