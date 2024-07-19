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Евросоюзу трудно улучшить конкурентоспособность, заявил Орбан - РИА Новости, 19.07.2024
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11:08 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/orban-1960654493.html
Евросоюзу трудно улучшить конкурентоспособность, заявил Орбан
Евросоюзу трудно улучшить конкурентоспособность, заявил Орбан - РИА Новости, 19.07.2024
Евросоюзу трудно улучшить конкурентоспособность, заявил Орбан
Евросоюзу трудно улучшить просевшую конкурентоспособность, пока он "тачками" посылает деньги Украине, не являясь при этом стороной конфликта, заявил... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:08
2024-07-19T11:08
украина
венгрия
европа
виктор орбан
джордж сорос
евросоюз
визит орбана в россию
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БУДАПЕШТ, 19 июл - РИА Новости. Евросоюзу трудно улучшить просевшую конкурентоспособность, пока он "тачками" посылает деньги Украине, не являясь при этом стороной конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан &quot;Скажем прямо: в этой войне Европа пока ничего не выиграла, только потеряла. Деньги идут на Украину, так что очень трудно улучшить конкурентоспособность, если мы при этом тратим огромные деньги на войну, которая даже не наша война, а война между двумя славянскими народами, и мы тачками возим деньги одной из сторон, уже значительно превысив сто миллиардов форинтов (280 миллионов долларов - ред.)&quot;, - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.По его словам, Венгрия назвала одним из приоритетов своего председательства в Совете ЕС повышение европейской конкурентоспособности и намерена инициировать заключение соответствующего пакта. Венгерский премьер подчеркнул, что из-за финансирования Украины недополучают денег европейские фермеры, а также сокращается развитие инфраструктуры по всему континенту. Орбан неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США. По его словам, руководство Евросоюза поддерживает продолжение конфликта на Украине, потому что некоторые серьезно наживаются на нем, однако большинство европейцев страдает Венгерский премьер в мае 2022 года заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, в том числе американский миллиардер Джордж Сорос, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html
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украина, венгрия, европа, виктор орбан, джордж сорос, евросоюз, визит орбана в россию
Украина, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Джордж Сорос, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
Евросоюзу трудно улучшить конкурентоспособность, заявил Орбан

Орбан: ЕС трудно улучшить конкурентоспособность, пока он посылает деньги Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 июл - РИА Новости. Евросоюзу трудно улучшить просевшую конкурентоспособность, пока он "тачками" посылает деньги Украине, не являясь при этом стороной конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
«

"Скажем прямо: в этой войне Европа пока ничего не выиграла, только потеряла. Деньги идут на Украину, так что очень трудно улучшить конкурентоспособность, если мы при этом тратим огромные деньги на войну, которая даже не наша война, а война между двумя славянскими народами, и мы тачками возим деньги одной из сторон, уже значительно превысив сто миллиардов форинтов (280 миллионов долларов - ред.)", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
По его словам, Венгрия назвала одним из приоритетов своего председательства в Совете ЕС повышение европейской конкурентоспособности и намерена инициировать заключение соответствующего пакта.
Венгерский премьер подчеркнул, что из-за финансирования Украины недополучают денег европейские фермеры, а также сокращается развитие инфраструктуры по всему континенту.
Орбан неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США. По его словам, руководство Евросоюза поддерживает продолжение конфликта на Украине, потому что некоторые серьезно наживаются на нем, однако большинство европейцев страдает
Венгерский премьер в мае 2022 года заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, в том числе американский миллиардер Джордж Сорос, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Европейский "корабль дураков" идет ко дну
18 июля, 08:00
 
УкраинаВенгрияЕвропаВиктор ОрбанДжордж СоросЕвросоюзВизит Орбана в Россию
 
 
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