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В Омске женщина кормила ребенка отходами из помойки - РИА Новости, 19.07.2024
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17:35 19.07.2024 (обновлено: 18:48 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/omsk-1960797442.html
В Омске женщина кормила ребенка отходами из помойки
В Омске женщина кормила ребенка отходами из помойки - РИА Новости, 19.07.2024
В Омске женщина кормила ребенка отходами из помойки
Омская прокуратура начала проверку информации из соцсетей о женщине, которая кормила ребенка отходами из помойки, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:35
2024-07-19T18:48
происшествия
омск
россия
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ОМСК, 19 июл — РИА Новости. Омская прокуратура начала проверку информации из соцсетей о женщине, которая кормила ребенка отходами из помойки, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. В новостных Telegram-каналах появились кадры, на которых женщина кормила маленького ребенка из мусорки. По словам автора публикации, действие происходило на Рыбном рынке в Омске. Женщина нашла в мусоре продукты и дала их маленькой девочке. В городской прокуратуре РИА Новости объяснили, что информация им известна, они ищут фигурантку. "Сейчас проводим проверку в целях установления личности данной женщины", — прокомментировали в пресс-службе ведомства. В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что информации по данному инциденту у них нет."Обстоятельства случившегося устанавливаются", - добавили в пресс-службе регионального УМВД.
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происшествия, омск, россия
Происшествия, Омск, Россия
В Омске женщина кормила ребенка отходами из помойки

Прокуратура в Омске ищет женщину, кормившую ребенка отходами из помойки

© Кадр видео из соцсетейЖенщина с ребенком возле мусорки в Омске
Женщина с ребенком возле мусорки в Омске - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Женщина с ребенком возле мусорки в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК, 19 июл — РИА Новости. Омская прокуратура начала проверку информации из соцсетей о женщине, которая кормила ребенка отходами из помойки, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В новостных Telegram-каналах появились кадры, на которых женщина кормила маленького ребенка из мусорки. По словам автора публикации, действие происходило на Рыбном рынке в Омске. Женщина нашла в мусоре продукты и дала их маленькой девочке. В городской прокуратуре РИА Новости объяснили, что информация им известна, они ищут фигурантку.
"Сейчас проводим проверку в целях установления личности данной женщины", — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что информации по данному инциденту у них нет.
"Обстоятельства случившегося устанавливаются", - добавили в пресс-службе регионального УМВД.
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