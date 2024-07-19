https://ria.ru/20240719/omsk-1960797442.html

В Омске женщина кормила ребенка отходами из помойки

В Омске женщина кормила ребенка отходами из помойки - РИА Новости, 19.07.2024

В Омске женщина кормила ребенка отходами из помойки

Омская прокуратура начала проверку информации из соцсетей о женщине, которая кормила ребенка отходами из помойки, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:35

2024-07-19T17:35

2024-07-19T18:48

происшествия

омск

россия

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ОМСК, 19 июл — РИА Новости. Омская прокуратура начала проверку информации из соцсетей о женщине, которая кормила ребенка отходами из помойки, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. В новостных Telegram-каналах появились кадры, на которых женщина кормила маленького ребенка из мусорки. По словам автора публикации, действие происходило на Рыбном рынке в Омске. Женщина нашла в мусоре продукты и дала их маленькой девочке. В городской прокуратуре РИА Новости объяснили, что информация им известна, они ищут фигурантку. "Сейчас проводим проверку в целях установления личности данной женщины", — прокомментировали в пресс-службе ведомства. В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что информации по данному инциденту у них нет."Обстоятельства случившегося устанавливаются", - добавили в пресс-службе регионального УМВД.

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происшествия, омск, россия