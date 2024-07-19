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Омская прокуратура возбудила три дела из-за незаконной выдачи медлицензий - РИА Новости, 19.07.2024
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14:07 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/omsk-1960722491.html
Омская прокуратура возбудила три дела из-за незаконной выдачи медлицензий
Омская прокуратура возбудила три дела из-за незаконной выдачи медлицензий - РИА Новости, 19.07.2024
Омская прокуратура возбудила три дела из-за незаконной выдачи медлицензий
Уголовные дела возбуждены в Омске из-за незаконной выдачи лицензий и работы двух частных клиник, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:07
2024-07-19T14:07
происшествия
россия
омская область
омск
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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в Омске из-за незаконной выдачи лицензий и работы двух частных клиник, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Региональная прокуратура во время проверки выявила множество нарушений в медицинской деятельности частных клиник. Две из них работали с угрозой жизни и здоровью клиентов. "Клиника свободы" занималась помощью для наркозависимых и психиатрией, а "Ангел" - педиатрией, терапией и медицинской реабилитацией. "Как показала проверка, в указанных клиниках отсутствовало необходимое медицинское оборудование и персонал, в ООО "Клиника свободы" зачастую помощь и консультацию пациентам оказывали медицинские сестры. Для получения лицензии ООО "Клиника свободы" представлены сфальсифицированные договоры с медиками, трудоустроенными в других субъектах РФ, а ООО "Ангел" - формальные договоры аренды медицинских изделий и оборудования, заключенные с детской поликлиникой. При этом фактически оборудование передано не было", - рассказали в пресс-службе. Из-за неправильно подобранного лечения и неверного оказания медпомощи создавалась угроза жизни и здоровью пациентов, в том числе и детям. "Некоторые пациенты ООО "Клиника свободы" после некачественного лечения были доставлены в реанимации бюджетных учреждений здравоохранения. Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии", - добавили в пресс-службе. СУСК РФ по Омской области возбуждены уголовные дела в отношении работников министерства здравоохранения Омской области за превышение должностных полномочий, а также на сотрудников "Клиники Свободы" и "Ангел" по статье об оказании небезопасных услуг. Ход расследования уголовных дел прокуратура поставила на контроль.
https://ria.ru/20240708/moskva-1958203941.html
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происшествия, россия, омская область, омск
Происшествия, Россия, Омская область, Омск
Омская прокуратура возбудила три дела из-за незаконной выдачи медлицензий

В Омске возбудили три дела из-за незаконной выдачи лицензий частным клиникам

© РИА Новости / Ростислав НетисовУдостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ. Архивное фото
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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в Омске из-за незаконной выдачи лицензий и работы двух частных клиник, рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Региональная прокуратура во время проверки выявила множество нарушений в медицинской деятельности частных клиник. Две из них работали с угрозой жизни и здоровью клиентов. "Клиника свободы" занималась помощью для наркозависимых и психиатрией, а "Ангел" - педиатрией, терапией и медицинской реабилитацией.
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"Как показала проверка, в указанных клиниках отсутствовало необходимое медицинское оборудование и персонал, в ООО "Клиника свободы" зачастую помощь и консультацию пациентам оказывали медицинские сестры. Для получения лицензии ООО "Клиника свободы" представлены сфальсифицированные договоры с медиками, трудоустроенными в других субъектах РФ, а ООО "Ангел" - формальные договоры аренды медицинских изделий и оборудования, заключенные с детской поликлиникой. При этом фактически оборудование передано не было", - рассказали в пресс-службе.
Из-за неправильно подобранного лечения и неверного оказания медпомощи создавалась угроза жизни и здоровью пациентов, в том числе и детям.
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"Некоторые пациенты ООО "Клиника свободы" после некачественного лечения были доставлены в реанимации бюджетных учреждений здравоохранения. Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии", - добавили в пресс-службе.
СУСК РФ по Омской области возбуждены уголовные дела в отношении работников министерства здравоохранения Омской области за превышение должностных полномочий, а также на сотрудников "Клиники Свободы" и "Ангел" по статье об оказании небезопасных услуг.
Ход расследования уголовных дел прокуратура поставила на контроль.
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