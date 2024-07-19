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При украинском обстреле Шебекино пострадали три человека - РИА Новости, 19.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:24 19.07.2024 (обновлено: 23:40 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/obstrel-1960853711.html
При украинском обстреле Шебекино пострадали три человека
При украинском обстреле Шебекино пострадали три человека - РИА Новости, 19.07.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадали три человека
При украинском обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T23:24
2024-07-19T23:40
шебекино
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. При украинском обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ повторно обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщину с травматической ампутацией левой кисти бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин доставлены в районную больницу бойцами самообороны: у одного пострадавшего — осколочное ранение плеча, у второго — осколочные ранения руки, ноги, туловища и головы. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь", — написал он.По словам главы региона, из-за прямых попаданий снарядов в двух частных домах произошел пожар, который быстро потушили спасатели. Еще в двух выбило окна и посекло кровли и заборы."Также повреждено остекление двух многоквартирных домов, осколками посечены четыре автомобиля и перебиты линии электропередачи. Часть города временно остается без света", — добавил губернатор.Аварийные бригады после согласования с Минобороны в скором времени приступят к восстановительным работам, отметил Гладков. Информация о последствиях уточняется, в светлое время суток продолжится подомовой обход.
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960771760.html
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шебекино
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шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород
Шебекино, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород
При украинском обстреле Шебекино пострадали три человека

Гладков: при украинском обстреле Шебекино пострадали три человека

© Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. При украинском обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ повторно обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщину с травматической ампутацией левой кисти бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин доставлены в районную больницу бойцами самообороны: у одного пострадавшего — осколочное ранение плеча, у второго — осколочные ранения руки, ноги, туловища и головы. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь", — написал он.
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По словам главы региона, из-за прямых попаданий снарядов в двух частных домах произошел пожар, который быстро потушили спасатели. Еще в двух выбило окна и посекло кровли и заборы.
«
"Также повреждено остекление двух многоквартирных домов, осколками посечены четыре автомобиля и перебиты линии электропередачи. Часть города временно остается без света", — добавил губернатор.
Аварийные бригады после согласования с Минобороны в скором времени приступят к восстановительным работам, отметил Гладков. Информация о последствиях уточняется, в светлое время суток продолжится подомовой обход.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгород
 
 
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