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При украинском обстреле Шебекино пострадали три человека
При украинском обстреле Шебекино пострадали три человека - РИА Новости, 19.07.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадали три человека
При украинском обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T23:24
2024-07-19T23:24
2024-07-19T23:40
шебекино
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. При украинском обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ повторно обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщину с травматической ампутацией левой кисти бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин доставлены в районную больницу бойцами самообороны: у одного пострадавшего — осколочное ранение плеча, у второго — осколочные ранения руки, ноги, туловища и головы. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь", — написал он.По словам главы региона, из-за прямых попаданий снарядов в двух частных домах произошел пожар, который быстро потушили спасатели. Еще в двух выбило окна и посекло кровли и заборы."Также повреждено остекление двух многоквартирных домов, осколками посечены четыре автомобиля и перебиты линии электропередачи. Часть города временно остается без света", — добавил губернатор.Аварийные бригады после согласования с Минобороны в скором времени приступят к восстановительным работам, отметил Гладков. Информация о последствиях уточняется, в светлое время суток продолжится подомовой обход.
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960771760.html
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При украинском обстреле Шебекино пострадали три человека
Гладков: при украинском обстреле Шебекино пострадали три человека