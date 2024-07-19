https://ria.ru/20240719/obstrel-1960853711.html

При украинском обстреле Шебекино пострадали три человека

При украинском обстреле Шебекино пострадали три человека - РИА Новости, 19.07.2024

При украинском обстреле Шебекино пострадали три человека

При украинском обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T23:24

2024-07-19T23:24

2024-07-19T23:40

шебекино

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгород

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. При украинском обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ повторно обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадали три мирных жителя. Женщину с травматической ампутацией левой кисти бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Двое мужчин доставлены в районную больницу бойцами самообороны: у одного пострадавшего — осколочное ранение плеча, у второго — осколочные ранения руки, ноги, туловища и головы. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь", — написал он.По словам главы региона, из-за прямых попаданий снарядов в двух частных домах произошел пожар, который быстро потушили спасатели. Еще в двух выбило окна и посекло кровли и заборы."Также повреждено остекление двух многоквартирных домов, осколками посечены четыре автомобиля и перебиты линии электропередачи. Часть города временно остается без света", — добавил губернатор.Аварийные бригады после согласования с Минобороны в скором времени приступят к восстановительным работам, отметил Гладков. Информация о последствиях уточняется, в светлое время суток продолжится подомовой обход.

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960771760.html

https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html

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