https://ria.ru/20240719/obstrel-1960839563.html
Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 19.07.2024
Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские войска в пятницу совершили 21 вооруженную атаку, выпустили порядка 60 боеприпасов по ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T21:20
2024-07-19T21:20
2024-07-19T21:20
специальная военная операция на украине
макеевка
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денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу совершили 21 вооруженную атаку, выпустили порядка 60 боеприпасов по ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершена 21 вооруженная атака, выпущено порядка 60 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Кроме того, в результате обстрела Донецка ранения получил мирный житель, еще двое в Макеевке и Горловке пострадали при атаках ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов. Пострадавшим оказана медицинская помощь. По данным Пушилина, девять жилых домостроений в Донецке, Горловке и Макеевке получили повреждения. Кроме того, повреждены салон красоты и два частных автомобиля в Макеевке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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макеевка, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР
Пушилин: ВСУ атаковали ДНР 21 раз, выпустили порядка 60 боеприпасов