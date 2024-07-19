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Украинские военные атаковали проезжую часть в Макеевке дроном-камикадзе - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/obstrel-1960831674.html
Украинские военные атаковали проезжую часть в Макеевке дроном-камикадзе
Украинские военные атаковали проезжую часть в Макеевке дроном-камикадзе - РИА Новости, 19.07.2024
Украинские военные атаковали проезжую часть в Макеевке дроном-камикадзе
Украинские военные применили БПЛА самолетного типа при ударе по проезжей части в Центрально-Городском районе Макеевки в ДНР, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:18
2024-07-19T20:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
макеевка
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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МАКЕЕВКА (ДНР), 19 июл — РИА Новости. Украинские военные применили БПЛА самолетного типа при ударе по проезжей части в Центрально-Городском районе Макеевки в ДНР, рассказали РИА Новости в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Девятнадцатого июля 2024 года со стороны вооружённых формирований Украины осуществлена атака населённого пункта Макеевка, а именно центрального городского района. ...Атака производилась с применением ударного БПЛА типа "Крыло". Ударный БПЛА упал на проезжую часть города, повреждены гражданские автомобили. К сожалению, есть данные о пострадавших", - сказал начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев. В ведомстве также отметили, что применение украинскими военными подобного типа беспилотников при атаках по гражданской инфраструктуре является единичными случаями. Их применение обусловлено продолжительностью полета и дальностью поражения. На месте происшествия были обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата - обшивка, микросхемы и батареи. На одном из обнаруженных фрагментов наклеена маркировка с надписью "Вироблено в Україні" (Произведено в Украине). По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 21 раз обстреляли территорию республики, выпустив 46 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили пятеро мирных жителей, еще четверо погибли. Повреждения получили семь жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html
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донецкая народная республика, украина, макеевка, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Макеевка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские военные атаковали проезжую часть в Макеевке дроном-камикадзе

ДНР в СЦКК: ВСУ атаковали проезжую часть в Макеевке дроном типа "Крыло"

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МАКЕЕВКА (ДНР), 19 июл — РИА Новости. Украинские военные применили БПЛА самолетного типа при ударе по проезжей части в Центрально-Городском районе Макеевки в ДНР, рассказали РИА Новости в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Девятнадцатого июля 2024 года со стороны вооружённых формирований Украины осуществлена атака населённого пункта Макеевка, а именно центрального городского района. ...Атака производилась с применением ударного БПЛА типа "Крыло". Ударный БПЛА упал на проезжую часть города, повреждены гражданские автомобили. К сожалению, есть данные о пострадавших", - сказал начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.
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В ведомстве также отметили, что применение украинскими военными подобного типа беспилотников при атаках по гражданской инфраструктуре является единичными случаями. Их применение обусловлено продолжительностью полета и дальностью поражения.
На месте происшествия были обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата - обшивка, микросхемы и батареи. На одном из обнаруженных фрагментов наклеена маркировка с надписью "Вироблено в Україні" (Произведено в Украине).
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 21 раз обстреляли территорию республики, выпустив 46 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили пятеро мирных жителей, еще четверо погибли. Повреждения получили семь жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМакеевкаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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