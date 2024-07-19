https://ria.ru/20240719/obstrel-1960831674.html

Украинские военные атаковали проезжую часть в Макеевке дроном-камикадзе

Украинские военные атаковали проезжую часть в Макеевке дроном-камикадзе - РИА Новости, 19.07.2024

Украинские военные атаковали проезжую часть в Макеевке дроном-камикадзе

Украинские военные применили БПЛА самолетного типа при ударе по проезжей части в Центрально-Городском районе Макеевки в ДНР, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T20:18

2024-07-19T20:18

2024-07-19T20:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

макеевка

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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МАКЕЕВКА (ДНР), 19 июл — РИА Новости. Украинские военные применили БПЛА самолетного типа при ударе по проезжей части в Центрально-Городском районе Макеевки в ДНР, рассказали РИА Новости в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Девятнадцатого июля 2024 года со стороны вооружённых формирований Украины осуществлена атака населённого пункта Макеевка, а именно центрального городского района. ...Атака производилась с применением ударного БПЛА типа "Крыло". Ударный БПЛА упал на проезжую часть города, повреждены гражданские автомобили. К сожалению, есть данные о пострадавших", - сказал начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев. В ведомстве также отметили, что применение украинскими военными подобного типа беспилотников при атаках по гражданской инфраструктуре является единичными случаями. Их применение обусловлено продолжительностью полета и дальностью поражения. На месте происшествия были обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата - обшивка, микросхемы и батареи. На одном из обнаруженных фрагментов наклеена маркировка с надписью "Вироблено в Україні" (Произведено в Украине). По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 21 раз обстреляли территорию республики, выпустив 46 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили пятеро мирных жителей, еще четверо погибли. Повреждения получили семь жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960804706.html

https://ria.ru/20240719/nato-1960785021.html

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донецкая народная республика, украина, макеевка, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия