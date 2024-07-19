Украинские военные атаковали проезжую часть в Макеевке дроном-камикадзе
ДНР в СЦКК: ВСУ атаковали проезжую часть в Макеевке дроном типа "Крыло"
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МАКЕЕВКА (ДНР), 19 июл — РИА Новости. Украинские военные применили БПЛА самолетного типа при ударе по проезжей части в Центрально-Городском районе Макеевки в ДНР, рассказали РИА Новости в представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Девятнадцатого июля 2024 года со стороны вооружённых формирований Украины осуществлена атака населённого пункта Макеевка, а именно центрального городского района. ...Атака производилась с применением ударного БПЛА типа "Крыло". Ударный БПЛА упал на проезжую часть города, повреждены гражданские автомобили. К сожалению, есть данные о пострадавших", - сказал начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК Сергей Переверзев.
В ведомстве также отметили, что применение украинскими военными подобного типа беспилотников при атаках по гражданской инфраструктуре является единичными случаями. Их применение обусловлено продолжительностью полета и дальностью поражения.
На месте происшествия были обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата - обшивка, микросхемы и батареи. На одном из обнаруженных фрагментов наклеена маркировка с надписью "Вироблено в Україні" (Произведено в Украине).
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 21 раз обстреляли территорию республики, выпустив 46 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили пятеро мирных жителей, еще четверо погибли. Повреждения получили семь жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.