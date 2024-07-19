https://ria.ru/20240719/obstrel-1960827206.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал один человек

Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал один человек - РИА Новости, 19.07.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал один человек

ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, ранен один человек, повреждены домовладения и транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T19:53

2024-07-19T19:53

2024-07-19T20:04

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, ранен один человек, повреждены домовладения и транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Ранен один мирный житель. В Шебекинском городском округе в селе Терезовка в результате прилета боеприпаса ранена женщина. Пострадавшая с баротравмой бригадой скорой помощи доставляется в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. В частном доме выбиты окна и посечен фасад", - говорится в сообщении. Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Козинка после атаки беспилотников повреждены гараж и находившийся в нем легковой автомобиль, в Борисовском районе в хуторе Климовое дрон-камикадзе атаковал частное домовладение, после чего полностью сгорел один нежилой дом, также осколками выбиты окна и посечен фасад еще одного частного домовладения. В Краснояружском районе село Демидовка подверглось обстрелу: повреждены несколько частных домовладений, кровля социального объекта и линия электропередачи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия