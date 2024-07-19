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Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал один человек
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал один человек - РИА Новости, 19.07.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал один человек
ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, ранен один человек, повреждены домовладения и транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:53
2024-07-19T19:53
2024-07-19T20:04
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, ранен один человек, повреждены домовладения и транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ. Ранен один мирный житель. В Шебекинском городском округе в селе Терезовка в результате прилета боеприпаса ранена женщина. Пострадавшая с баротравмой бригадой скорой помощи доставляется в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. В частном доме выбиты окна и посечен фасад", - говорится в сообщении. Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Козинка после атаки беспилотников повреждены гараж и находившийся в нем легковой автомобиль, в Борисовском районе в хуторе Климовое дрон-камикадзе атаковал частное домовладение, после чего полностью сгорел один нежилой дом, также осколками выбиты окна и посечен фасад еще одного частного домовладения. В Краснояружском районе село Демидовка подверглось обстрелу: повреждены несколько частных домовладений, кровля социального объекта и линия электропередачи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал один человек
ВСУ атаковали 4 населенных пункта Белгородской области, пострадал человек