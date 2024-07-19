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Украинские войска нанесли удар по частному сектору в Донецке - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 19.07.2024 (обновлено: 17:10 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/obstrel-1960773181.html
Украинские войска нанесли удар по частному сектору в Донецке
Украинские войска нанесли удар по частному сектору в Донецке - РИА Новости, 19.07.2024
Украинские войска нанесли удар по частному сектору в Донецке
Украинские военные обстреляли частный сектор Донецка из артиллерии, одно из попаданий пришлось по жилому дому, ранен мирный житель, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:20
2024-07-19T17:10
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли частный сектор Донецка из артиллерии, одно из попаданий пришлось по жилому дому, ранен мирный житель, передает корреспондент РИА Новости. Обстрелу подвергся Петровский район города. Один из снарядов упал около Петровского парка, другое попадание пришлось рядом с 55 домом по улице Углегорской. В двух домах повреждены кровля, фасад и остекление, легкое ранение получил один из жильцов дома. "Я живу одна. С двумя детьми. Муж мой погиб на войне. Я одна. И что мне теперь делать, я не знаю. Поврежден соседский дом, пострадала крыша, забор весь разнесло, чердак, окно. Пострадал мой старший сын, инвалид первой группы, ему глубоко осколок прочесал по ноге", - рассказала агентству хозяйка поврежденного дома Анжела. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 21 раз обстреляли территорию республики, выпустив 46 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили пятеро мирных жителей, еще четверо погибли. Повреждения получили семь жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк
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петровский район, донецкая народная республика, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по частному сектору в Донецке

ВСУ обстреляли частный сектор в Донецке из артиллерии, пострадал мирный житель

© РИА НовостиПоследствия обстрела Петровского района Донецка. 19 июля 2024
Последствия обстрела Петровского района Донецка. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела Петровского района Донецка. 19 июля 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли частный сектор Донецка из артиллерии, одно из попаданий пришлось по жилому дому, ранен мирный житель, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрелу подвергся Петровский район города. Один из снарядов упал около Петровского парка, другое попадание пришлось рядом с 55 домом по улице Углегорской. В двух домах повреждены кровля, фасад и остекление, легкое ранение получил один из жильцов дома.
"Я живу одна. С двумя детьми. Муж мой погиб на войне. Я одна. И что мне теперь делать, я не знаю. Поврежден соседский дом, пострадала крыша, забор весь разнесло, чердак, окно. Пострадал мой старший сын, инвалид первой группы, ему глубоко осколок прочесал по ноге", - рассказала агентству хозяйка поврежденного дома Анжела.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 21 раз обстреляли территорию республики, выпустив 46 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили пятеро мирных жителей, еще четверо погибли. Повреждения получили семь жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
"Дорога смерти". В ДНР рассказали об охоте дронов ВСУ за мирным населением
14 апреля, 09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествия
 
 
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