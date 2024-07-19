https://ria.ru/20240719/obstrel-1960773181.html

Украинские войска нанесли удар по частному сектору в Донецке

Украинские войска нанесли удар по частному сектору в Донецке - РИА Новости, 19.07.2024

Украинские войска нанесли удар по частному сектору в Донецке

Украинские военные обстреляли частный сектор Донецка из артиллерии, одно из попаданий пришлось по жилому дому, ранен мирный житель, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:20

2024-07-19T16:20

2024-07-19T17:10

специальная военная операция на украине

петровский район

донецкая народная республика

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли частный сектор Донецка из артиллерии, одно из попаданий пришлось по жилому дому, ранен мирный житель, передает корреспондент РИА Новости. Обстрелу подвергся Петровский район города. Один из снарядов упал около Петровского парка, другое попадание пришлось рядом с 55 домом по улице Углегорской. В двух домах повреждены кровля, фасад и остекление, легкое ранение получил один из жильцов дома. "Я живу одна. С двумя детьми. Муж мой погиб на войне. Я одна. И что мне теперь делать, я не знаю. Поврежден соседский дом, пострадала крыша, забор весь разнесло, чердак, окно. Пострадал мой старший сын, инвалид первой группы, ему глубоко осколок прочесал по ноге", - рассказала агентству хозяйка поврежденного дома Анжела. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 21 раз обстреляли территорию республики, выпустив 46 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили пятеро мирных жителей, еще четверо погибли. Повреждения получили семь жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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петровский район, донецкая народная республика, донецк, происшествия