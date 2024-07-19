https://ria.ru/20240719/nintendo-1960687046.html
В Nintendo заявили о частичном сбое в работе онлайн-магазина
В Nintendo заявили о частичном сбое в работе онлайн-магазина - РИА Новости, 19.07.2024
В Nintendo заявили о частичном сбое в работе онлайн-магазина
Японская компания Nintendo в соцсети X сообщила о невозможности использования ряда сетевых услуг в ее официальном онлайн-магазине Nintendo eShop. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:38
2024-07-19T12:38
2024-07-19T12:38
технологии
nintendo
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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ТОКИО, 19 июл - РИА Новости. Японская компания Nintendo в соцсети X сообщила о невозможности использования ряда сетевых услуг в ее официальном онлайн-магазине Nintendo eShop. "В настоящее время сетевые услуги не функционируют нормально. Приносим извинения за причиненные неудобства. Пожалуйста, подождите восстановления работы", - отмечается в сообщении компании. Уточняется, что, начиная с 13.25 по местному времени (07.25 мск) отмечаются проблемы при "использовании карты или номера для загрузки" и "использовании предоплаченной карты или номера". Связаны ли проблемы в работе системы с глобальным сбоем Microsoft не уточняется.
https://ria.ru/20240719/microsoft--1960648439.html
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технологии, nintendo , microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Технологии, Nintendo , Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В Nintendo заявили о частичном сбое в работе онлайн-магазина
Компания Nintendo сообщила о невозможности использования ряда сетевых услуг