https://ria.ru/20240719/nintendo-1960687046.html

В Nintendo заявили о частичном сбое в работе онлайн-магазина

В Nintendo заявили о частичном сбое в работе онлайн-магазина - РИА Новости, 19.07.2024

В Nintendo заявили о частичном сбое в работе онлайн-магазина

Японская компания Nintendo в соцсети X сообщила о невозможности использования ряда сетевых услуг в ее официальном онлайн-магазине Nintendo eShop. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:38

2024-07-19T12:38

2024-07-19T12:38

технологии

nintendo

microsoft corporation

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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ТОКИО, 19 июл - РИА Новости. Японская компания Nintendo в соцсети X сообщила о невозможности использования ряда сетевых услуг в ее официальном онлайн-магазине Nintendo eShop. "В настоящее время сетевые услуги не функционируют нормально. Приносим извинения за причиненные неудобства. Пожалуйста, подождите восстановления работы", - отмечается в сообщении компании. Уточняется, что, начиная с 13.25 по местному времени (07.25 мск) отмечаются проблемы при "использовании карты или номера для загрузки" и "использовании предоплаченной карты или номера". Связаны ли проблемы в работе системы с глобальным сбоем Microsoft не уточняется.

https://ria.ru/20240719/microsoft--1960648439.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, nintendo , microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний