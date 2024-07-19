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Володин рассказал о развитии отношений России и Никарагуа - РИА Новости, 19.07.2024
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01:53 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/nikaragua-1960603169.html
Володин рассказал о развитии отношений России и Никарагуа
Володин рассказал о развитии отношений России и Никарагуа - РИА Новости, 19.07.2024
Володин рассказал о развитии отношений России и Никарагуа
Отношения Никарагуа и России находятся на пике и носят системный характер, Манагуа может рассчитывать на поддержку Москвы, заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T01:53
2024-07-19T01:53
россия
никарагуа
манагуа (город)
вячеслав володин
госдума рф
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МАНАГУА, 19 июл - РИА Новости. Отношения Никарагуа и России находятся на пике и носят системный характер, Манагуа может рассчитывать на поддержку Москвы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спецпредставителем президента республики по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Факундо Ортегой Мурильо. "Отношения между нашими государствами как никогда находятся на пике, и надо сказать, этому способствует и во многом фундамент этих отношений заложен главами наших государств... Многое удается сделать за счет новых форм сотрудничества", - сказал Володин, поблагодарив Мурильо за его вклад в развитие отношений РФ и Никарагуа. Он добавил, что Никарагуа выступает стратегическим партнером РФ. "Вы можете рассчитывать на нашу поддержку... Диалог сегодняшний носит позитивный характер, и надо сказать, еще раз хочу подчеркнуть для никарагуанских товарищей, тот вклад, который вы внесли буквально за последние несколько лет - он беспрецедентен", - сказал Володин. По мнению спикера ГД, взаимовыгодное сотрудничество между странами продолжит укрепляться, сейчас отношения России и Никарагуа "стали носить системный характер". "Хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за то, что он направил в нашу страну столь представительную делегацию", - сказал Мурильо. Он добавил, что Россия и Никарагуа - два братских народа и правительства. "Некогда вы освободили весь мир от нацизма, спасли планету от Гитлера, и сейчас Россия ведет такую же борьбу. И будьте уверены в нашей поддержке", - подчеркнул спецпредставитель президента Никарагуа. По поручению Путина Володин представит Россию на торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской народной революции, которые пройдут 19 июля в Манагуа. Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Никарагуа в четверг. В этот же день Володин встретился с председателем национальной ассамблеи Густаво Поррасом Кортесом и выступил на заседании никарагуанской нацассамблеи.
https://ria.ru/20240628/smi-1956240738.html
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россия, никарагуа, манагуа (город), вячеслав володин, госдума рф, в мире
Россия, Никарагуа, Манагуа (город), Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
Володин рассказал о развитии отношений России и Никарагуа

Володин: Никарагуа может рассчитывать на поддержку России, отношения на пике

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийНикарагуа
Никарагуа - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Никарагуа. Архивное фото
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МАНАГУА, 19 июл - РИА Новости. Отношения Никарагуа и России находятся на пике и носят системный характер, Манагуа может рассчитывать на поддержку Москвы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече со спецпредставителем президента республики по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Факундо Ортегой Мурильо.
"Отношения между нашими государствами как никогда находятся на пике, и надо сказать, этому способствует и во многом фундамент этих отношений заложен главами наших государств... Многое удается сделать за счет новых форм сотрудничества", - сказал Володин, поблагодарив Мурильо за его вклад в развитие отношений РФ и Никарагуа.
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Он добавил, что Никарагуа выступает стратегическим партнером РФ. "Вы можете рассчитывать на нашу поддержку... Диалог сегодняшний носит позитивный характер, и надо сказать, еще раз хочу подчеркнуть для никарагуанских товарищей, тот вклад, который вы внесли буквально за последние несколько лет - он беспрецедентен", - сказал Володин.
По мнению спикера ГД, взаимовыгодное сотрудничество между странами продолжит укрепляться, сейчас отношения России и Никарагуа "стали носить системный характер".
"Хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за то, что он направил в нашу страну столь представительную делегацию", - сказал Мурильо.
Он добавил, что Россия и Никарагуа - два братских народа и правительства. "Некогда вы освободили весь мир от нацизма, спасли планету от Гитлера, и сейчас Россия ведет такую же борьбу. И будьте уверены в нашей поддержке", - подчеркнул спецпредставитель президента Никарагуа.
По поручению Путина Володин представит Россию на торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской народной революции, которые пройдут 19 июля в Манагуа. Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Никарагуа в четверг. В этот же день Володин встретился с председателем национальной ассамблеи Густаво Поррасом Кортесом и выступил на заседании никарагуанской нацассамблеи.
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