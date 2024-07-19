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Глава МИД Венгрии осудил Украину за препятствия поставкам нефти из России - РИА Новости, 19.07.2024
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16:34 19.07.2024 (обновлено: 17:51 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/neft-1960777540.html
Глава МИД Венгрии осудил Украину за препятствия поставкам нефти из России
Глава МИД Венгрии осудил Украину за препятствия поставкам нефти из России - РИА Новости, 19.07.2024
Глава МИД Венгрии осудил Украину за препятствия поставкам нефти из России
Будапешт считает решение Киева прекратить транзит российской нефти через свою территорию неприемлемым и недружественным, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:34
2024-07-19T17:51
россия
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венгрия
словакия
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 19 июл — РИА Новости. Будапешт считает решение Киева прекратить транзит российской нефти через свою территорию неприемлемым и недружественным, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, ее трансляция велась в Facebook*."Мы сказали украинским властям, что это непонятное, неприемлемое и недружественное решение с их стороны. Они выказали готовность исправить ситуацию, но усилия заглохли на полпути", — сообщил политик.Сийярто намерен поднять этот вопрос на заседании глав МИД Евросоюза, поскольку "странно, что стремящаяся в ЕС страна ставит под угрозу энергоснабжение двух государств объединения".Министр также напомнил, что Венгрия и Словакия получили исключение из санкций на поставки трубопроводной нефти из России и не нарушали никаких норм.По словам дипломата, в предыдущие годы Будапешт много раз в различных формах помогал киевским властям сохранить в безопасности энергоснабжение в нынешних условиях, поэтому новость о прекращении транзита стала "ударом молнии".Сейчас Венгрия приняла временные меры, чтобы стабилизировать поставки, но они не будут работать в среднесрочной перспективе, добавил он.Ранее на этой неделе Сийярто сообщил о прекращении транзита нефти "Лукойла" в республику через Украину.Накануне об этом также заявило Министерство экономики Словакии. При этом в ведомстве отметили, что Slovnaft обеспечен поставками российского топлива от другого поставщика, но Братислава обсуждает сложившуюся ситуацию с Киевом.В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода "Дружба", поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков.Тем не менее в Германию прокачка российской нефти по "Дружбе" не ведется с начала 2023-го, а в Польшу — с февраля того же года.Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240719/peskov-1960704415.html
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россия, украина, венгрия, словакия, петер сийярто, евросоюз, лукойл, в мире, будапешт
Россия, Украина, Венгрия, Словакия, Петер Сийярто, Евросоюз, ЛУКОЙЛ, В мире, Будапешт
Глава МИД Венгрии осудил Украину за препятствия поставкам нефти из России

Сийярто: решение Киева прекратить транзит нефти из РФ через Украину неприемлемо

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 июл — РИА Новости. Будапешт считает решение Киева прекратить транзит российской нефти через свою территорию неприемлемым и недружественным, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, ее трансляция велась в Facebook*.
"Мы сказали украинским властям, что это непонятное, неприемлемое и недружественное решение с их стороны. Они выказали готовность исправить ситуацию, но усилия заглохли на полпути", — сообщил политик.
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Сийярто намерен поднять этот вопрос на заседании глав МИД Евросоюза, поскольку "странно, что стремящаяся в ЕС страна ставит под угрозу энергоснабжение двух государств объединения".
Министр также напомнил, что Венгрия и Словакия получили исключение из санкций на поставки трубопроводной нефти из России и не нарушали никаких норм.
По словам дипломата, в предыдущие годы Будапешт много раз в различных формах помогал киевским властям сохранить в безопасности энергоснабжение в нынешних условиях, поэтому новость о прекращении транзита стала "ударом молнии".
Сейчас Венгрия приняла временные меры, чтобы стабилизировать поставки, но они не будут работать в среднесрочной перспективе, добавил он.
Ранее на этой неделе Сийярто сообщил о прекращении транзита нефти "Лукойла" в республику через Украину.
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Накануне об этом также заявило Министерство экономики Словакии. При этом в ведомстве отметили, что Slovnaft обеспечен поставками российского топлива от другого поставщика, но Братислава обсуждает сложившуюся ситуацию с Киевом.
В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода "Дружба", поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков.
Тем не менее в Германию прокачка российской нефти по "Дружбе" не ведется с начала 2023-го, а в Польшу — с февраля того же года.
Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
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