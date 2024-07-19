https://ria.ru/20240719/neft-1960777540.html

Глава МИД Венгрии осудил Украину за препятствия поставкам нефти из России

Глава МИД Венгрии осудил Украину за препятствия поставкам нефти из России - РИА Новости, 19.07.2024

Глава МИД Венгрии осудил Украину за препятствия поставкам нефти из России

Будапешт считает решение Киева прекратить транзит российской нефти через свою территорию неприемлемым и недружественным, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:34

2024-07-19T16:34

2024-07-19T17:51

россия

украина

венгрия

словакия

петер сийярто

евросоюз

лукойл

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960420515_0:40:3168:1822_1920x0_80_0_0_87f895eebb348017dfee98dd259bb059.jpg

БУДАПЕШТ, 19 июл — РИА Новости. Будапешт считает решение Киева прекратить транзит российской нефти через свою территорию неприемлемым и недружественным, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, ее трансляция велась в Facebook*."Мы сказали украинским властям, что это непонятное, неприемлемое и недружественное решение с их стороны. Они выказали готовность исправить ситуацию, но усилия заглохли на полпути", — сообщил политик.Сийярто намерен поднять этот вопрос на заседании глав МИД Евросоюза, поскольку "странно, что стремящаяся в ЕС страна ставит под угрозу энергоснабжение двух государств объединения".Министр также напомнил, что Венгрия и Словакия получили исключение из санкций на поставки трубопроводной нефти из России и не нарушали никаких норм.По словам дипломата, в предыдущие годы Будапешт много раз в различных формах помогал киевским властям сохранить в безопасности энергоснабжение в нынешних условиях, поэтому новость о прекращении транзита стала "ударом молнии".Сейчас Венгрия приняла временные меры, чтобы стабилизировать поставки, но они не будут работать в среднесрочной перспективе, добавил он.Ранее на этой неделе Сийярто сообщил о прекращении транзита нефти "Лукойла" в республику через Украину.Накануне об этом также заявило Министерство экономики Словакии. При этом в ведомстве отметили, что Slovnaft обеспечен поставками российского топлива от другого поставщика, но Братислава обсуждает сложившуюся ситуацию с Киевом.В декабре 2022 года западные страны ввели санкции, запрещающие поставки российской нефти в Евросоюз морским путем. Исключение коснулось только трубопровода "Дружба", поскольку в противном случае нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы сложно найти альтернативных поставщиков.Тем не менее в Германию прокачка российской нефти по "Дружбе" не ведется с начала 2023-го, а в Польшу — с февраля того же года.Нефтепровод берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240719/peskov-1960704415.html

https://ria.ru/20240716/britaniya-1959909947.html

https://ria.ru/20240617/neft-1953396228.html

россия

украина

венгрия

словакия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, венгрия, словакия, петер сийярто, евросоюз, лукойл, в мире, будапешт