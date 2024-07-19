https://ria.ru/20240719/natsizm-1960779859.html
В Петербурге вынесли первый приговор за неоднократную пропаганду нацизма
В Петербурге вынесли первый приговор за неоднократную пропаганду нацизма - РИА Новости, 19.07.2024
В Петербурге вынесли первый приговор за неоднократную пропаганду нацизма
Похожая на свастику татуировка на груди жителя Санкт-Петербурга Андрея Разина стала причиной вынесения первого в истории города приговора за неоднократную... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:43
2024-07-19T16:43
2024-07-19T16:43
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903431050_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e68c76717e291feca906d985d0cadbd1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Похожая на свастику татуировка на груди жителя Санкт-Петербурга Андрея Разина стала причиной вынесения первого в истории города приговора за неоднократную пропаганду нацизма, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга. "Выборгский районный суд... огласил приговор в отношении Андрея Разина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики – ред.)", – говорится в сообщении. Как информирует судебная пресс-служба, 24 июня 2023 года Разин, уже будучи наказанным за публичную демонстрацию нацистской символики по административной статье, решил сфотографировать свою татуировку "с изображением графического символа, внешне схожего до степени смешения с символикой (свастикой) нацистской Германии". Это произошло на спортплощадке на улице Комиссара Смирнова. "В присутствии находящихся в непосредственной близости от него лиц, (он) оголил верхнюю часть своего тела, сняв с себя футболку и сделав тем самым татуировку доступной для обозрения неопределенному кругу лиц, изготовил фотографию, на которой изображен он с оголенной верхней частью тела, на которой отчетливо видна вышеуказанная татуировка. После чего Разин в мессенджере Telegram на странице канала White scouts разместил данную фотографию", – рассказали в пресс-службе судов Петербурга. Разин вину признал частично. По сообщению судебной пресс-службы, ему назначено наказание "в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 2 года". Как уточняется, это первый в истории Петербурга приговор за неоднократную пропаганду нацизма.
https://ria.ru/20240718/peterburg-1960486514.html
https://ria.ru/20240618/sud-1953604637.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903431050_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_828a324cf02af4ce6eff213bf962398d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге вынесли первый приговор за неоднократную пропаганду нацизма
В Петербурге приговор за неоднократную пропаганду нацизма вынесли за татуировку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Похожая на свастику татуировка на груди жителя Санкт-Петербурга Андрея Разина стала причиной вынесения первого в истории города приговора за неоднократную пропаганду нацизма, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга.
«
"Выборгский районный суд... огласил приговор в отношении Андрея Разина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики – ред.)", – говорится в сообщении.
Как информирует судебная пресс-служба, 24 июня 2023 года Разин, уже будучи наказанным за публичную демонстрацию нацистской символики по административной статье, решил сфотографировать свою татуировку "с изображением графического символа, внешне схожего до степени смешения с символикой (свастикой) нацистской Германии". Это произошло на спортплощадке на улице Комиссара Смирнова.
«
"В присутствии находящихся в непосредственной близости от него лиц, (он) оголил верхнюю часть своего тела, сняв с себя футболку и сделав тем самым татуировку доступной для обозрения неопределенному кругу лиц, изготовил фотографию, на которой изображен он с оголенной верхней частью тела, на которой отчетливо видна вышеуказанная татуировка. После чего Разин в мессенджере Telegram на странице канала White scouts разместил данную фотографию", – рассказали в пресс-службе судов Петербурга.
Разин вину признал частично.
По сообщению судебной пресс-службы, ему назначено наказание "в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 2 года".
Как уточняется, это первый в истории Петербурга приговор за неоднократную пропаганду нацизма.