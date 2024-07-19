https://ria.ru/20240719/natsizm-1960779859.html

В Петербурге вынесли первый приговор за неоднократную пропаганду нацизма

В Петербурге вынесли первый приговор за неоднократную пропаганду нацизма - РИА Новости, 19.07.2024

В Петербурге вынесли первый приговор за неоднократную пропаганду нацизма

Похожая на свастику татуировка на груди жителя Санкт-Петербурга Андрея Разина стала причиной вынесения первого в истории города приговора за неоднократную... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:43

2024-07-19T16:43

2024-07-19T16:43

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Похожая на свастику татуировка на груди жителя Санкт-Петербурга Андрея Разина стала причиной вынесения первого в истории города приговора за неоднократную пропаганду нацизма, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга. "Выборгский районный суд... огласил приговор в отношении Андрея Разина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики – ред.)", – говорится в сообщении. Как информирует судебная пресс-служба, 24 июня 2023 года Разин, уже будучи наказанным за публичную демонстрацию нацистской символики по административной статье, решил сфотографировать свою татуировку "с изображением графического символа, внешне схожего до степени смешения с символикой (свастикой) нацистской Германии". Это произошло на спортплощадке на улице Комиссара Смирнова. "В присутствии находящихся в непосредственной близости от него лиц, (он) оголил верхнюю часть своего тела, сняв с себя футболку и сделав тем самым татуировку доступной для обозрения неопределенному кругу лиц, изготовил фотографию, на которой изображен он с оголенной верхней частью тела, на которой отчетливо видна вышеуказанная татуировка. После чего Разин в мессенджере Telegram на странице канала White scouts разместил данную фотографию", – рассказали в пресс-службе судов Петербурга. Разин вину признал частично. По сообщению судебной пресс-службы, ему назначено наказание "в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 2 года". Как уточняется, это первый в истории Петербурга приговор за неоднократную пропаганду нацизма.

https://ria.ru/20240718/peterburg-1960486514.html

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происшествия, санкт-петербург, россия