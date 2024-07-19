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"Они сбросили". Решение НАТО вывело из себя генерала ВСУ
"Они сбросили". Решение НАТО вывело из себя генерала ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024
"Они сбросили". Решение НАТО вывело из себя генерала ВСУ
Североатлантический альянс отправляет Украине выведенную из строя технику, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу NEWSROOM. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:57
2024-07-19T16:57
2024-07-19T16:57
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс отправляет Украине выведенную из строя технику, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу NEWSROOM."Учитывая, что НАТО сейчас всю свою технику стала придерживать, потому что весь хлам, что был, они сбросили, в том числе и сбрасывали нам", — отметил он.По словам генерала, в результате украинцы даже отказывались от части поставок, а более-менее нормальную технику они пытались привести в порядок."Те, что не могли восстановить, отдавали назад. Это еще было во времена генерала Залужного, таких примеров более, чем достаточно", — резюмировал Кривонос.В начале июля министр обороны Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960757720.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Кривонос, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Они сбросили". Решение НАТО вывело из себя генерала ВСУ
Генерал ВСУ Кривонос: НАТО сбрасывает весь хлам Украине