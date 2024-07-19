https://ria.ru/20240719/nato-1960610831.html

В Крыму назвали бредом намерение Киева разместить силы НАТО в Черном море

В Крыму назвали бредом намерение Киева разместить силы НАТО в Черном море - РИА Новости, 19.07.2024

В Крыму назвали бредом намерение Киева разместить силы НАТО в Черном море

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом намерение киевский властей обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T04:31

2024-07-19T04:31

2024-07-19T04:31

украина

черное море

азовское море

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом намерение киевский властей обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море. Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в частности, построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных или скоординированных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. "Их присутствие в Черном море регулируется не указами Зеленского, а международными договорами столетней выдержки. Это всё напоминает бред сумасшедшего", - сказал Константинов РИА Новости. Он также отметил, что Украина не располагает силами для присутствия в Черном море и выхода в Азовское море.

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960588809.html

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

украина

черное море

азовское море

киев

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украина, черное море, азовское море, владимир константинов, владимир зеленский, киев, в мире, нато