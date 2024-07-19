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В Крыму назвали бредом намерение Киева разместить силы НАТО в Черном море - РИА Новости, 19.07.2024
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04:31 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/nato-1960610831.html
В Крыму назвали бредом намерение Киева разместить силы НАТО в Черном море
В Крыму назвали бредом намерение Киева разместить силы НАТО в Черном море - РИА Новости, 19.07.2024
В Крыму назвали бредом намерение Киева разместить силы НАТО в Черном море
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом намерение киевский властей обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T04:31
2024-07-19T04:31
украина
черное море
азовское море
владимир константинов
владимир зеленский
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом намерение киевский властей обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море. Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в частности, построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных или скоординированных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. "Их присутствие в Черном море регулируется не указами Зеленского, а международными договорами столетней выдержки. Это всё напоминает бред сумасшедшего", - сказал Константинов РИА Новости. Он также отметил, что Украина не располагает силами для присутствия в Черном море и выхода в Азовское море.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960588809.html
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украина, черное море, азовское море, владимир константинов, владимир зеленский, киев, в мире, нато
Украина, Черное море, Азовское море, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Киев, В мире, НАТО
В Крыму назвали бредом намерение Киева разместить силы НАТО в Черном море

Константинов: размещение сил НАТО в Черном море напоминает бред сумасшедшего

© AP Photo / Vadim GhirdaУчения НАТО в Черном море
Учения НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Учения НАТО в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал бредом намерение киевский властей обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море.
Ранее Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в частности, построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных или скоординированных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.
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"Их присутствие в Черном море регулируется не указами Зеленского, а международными договорами столетней выдержки. Это всё напоминает бред сумасшедшего", - сказал Константинов РИА Новости.
Он также отметил, что Украина не располагает силами для присутствия в Черном море и выхода в Азовское море.
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