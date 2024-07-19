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В Армении два человека погибли при крушении Ан-2 - РИА Новости, 19.07.2024
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10:15 19.07.2024 (обновлено: 13:56 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/mvd-1960638958.html
В Армении два человека погибли при крушении Ан-2
В Армении два человека погибли при крушении Ан-2 - РИА Новости, 19.07.2024
В Армении два человека погибли при крушении Ан-2
Самолет Ан-2 разбился близ армянского города Егвард недалеко от Еревана, два человека погибли, сообщили в пресс-службе МВД Армении. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:15
2024-07-19T13:56
ереван
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ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Самолет Ан-2 разбился близ армянского города Егвард недалеко от Еревана, два человека погибли, сообщили в пресс-службе МВД Армении."Девятнадцатого июля в 9.30 (8.30 мск) поступило сообщение, что вблизи города Егвард (в 18 километрах от Еревана - ред.), в районе местности под названием Лчер, разбился самолет... Установлено, что по предварительным данным разбился самолет Ан-2, два человека погибли", - сказал представитель пресс-службы.В минобороны республики агентству Sputnik Армения сообщили, что упавший самолет был учебно-тренировочным и состоял на балансе минобороны.
https://ria.ru/20240319/litsenziya-1934190586.html
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ереван, ан-2, в мире, армения
Ереван, Ан-2, В мире, Армения
В Армении два человека погибли при крушении Ан-2

МВД Армении: Ан-2 разбился недалеко от Еревана, два человека погибли

© SputnikМесто крушения военного самолета близ армянского города Егвард недалеко от Еревана. 19 июля 2024
Место крушения военного самолета близ армянского города Егвард недалеко от Еревана. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Sputnik
Место крушения военного самолета близ армянского города Егвард недалеко от Еревана. 19 июля 2024
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 июл - РИА Новости. Самолет Ан-2 разбился близ армянского города Егвард недалеко от Еревана, два человека погибли, сообщили в пресс-службе МВД Армении.
«
"Девятнадцатого июля в 9.30 (8.30 мск) поступило сообщение, что вблизи города Егвард (в 18 километрах от Еревана - ред.), в районе местности под названием Лчер, разбился самолет... Установлено, что по предварительным данным разбился самолет Ан-2, два человека погибли", - сказал представитель пресс-службы.
В минобороны республики агентству Sputnik Армения сообщили, что упавший самолет был учебно-тренировочным и состоял на балансе минобороны.
Самолет - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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