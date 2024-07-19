https://ria.ru/20240719/muntyan-1960721276.html

Мультипликатору Мунтяну* грозит второй иноагентский штраф

Мультипликатору Мунтяну* грозит второй иноагентский штраф - РИА Новости, 19.07.2024

Мультипликатору Мунтяну* грозит второй иноагентский штраф

Создателю мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павлу Мунтяну* (признан иноагентом) грозит еще один штраф за нарушение закона о деятельности иностранных... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:04

2024-07-19T14:04

2024-07-19T14:04

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Создателю мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павлу Мунтяну* (признан иноагентом) грозит еще один штраф за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Хорошевском суде Москвы. "Судебное заседание по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Мунтяна* П.А. назначено на 31 июля в 16.15", - сказали в суде. Протокол составлен из-за неподанной отчетности о его деятельности в уполномоченный орган, как того требует российское законодательство. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины. Ранее Мунтяна* оштрафовали на 40 тысяч рублей за публикацию материалов без соответствующей маркировки. Кроме этого, на аналогичную сумму его наказали за дискредитацию армии России. Также в отношении Мунтяна* возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Его объявили в розыск в декабре прошлого года и заочно арестовали. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, дело возбуждено за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Мультипликатору грозит до 10 лет лишения свободы. Mr. Freeman - один из первых российских веб-сериалов, начал выходить с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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https://ria.ru/20240321/shtraf-1934793983.html

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россия, москва, youtube, украина, общество