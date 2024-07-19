https://ria.ru/20240719/moskva-1960660567.html

В Москве оштрафовали мужчину, "заминировавшего" станции метро

В Москве оштрафовали мужчину, "заминировавшего" станции метро - РИА Новости, 19.07.2024

В Москве оштрафовали мужчину, "заминировавшего" станции метро

Измайловский суд Москвы оштрафовал на 650 тысяч рублей мужчину, "заминировавшего" станции метро, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:27

2024-07-19T11:27

2024-07-19T11:27

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Измайловский суд Москвы оштрафовал на 650 тысяч рублей мужчину, "заминировавшего" станции метро, сообщили РИА Новости в инстанции. "Суд признал Лукьяненко Г.Ю. виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), и назначил наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. В суде рассказали, что Геннадий Лукьяненко 22 февраля 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил четыре звонка в дежурные части ОМВД разных районов Москвы и сообщил об угрозе взрыва на различных станциях метро. "При этом он осознавал, что данные сообщения будут восприняты как реальная опасность гибели большого количества людей", - уточнили в суде.

https://ria.ru/20231129/terakt-1912599613.html

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происшествия, москва, россия