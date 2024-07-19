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В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.07.2024
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности до вечера пятницы в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:31
2024-07-19T08:31
2024-07-19T08:37
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности до вечера пятницы в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении. Отмечается, что до 21 часа 19 июля в Москве и Подмосковье местами ожидается ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
https://ria.ru/20240719/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Общество
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в пятницу в Москве из-за грозы