https://ria.ru/20240719/moskva-1960624808.html

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.07.2024

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности до вечера пятницы в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T08:31

2024-07-19T08:31

2024-07-19T08:37

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности до вечера пятницы в Москве и Московской области из-за грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении. Отмечается, что до 21 часа 19 июля в Москве и Подмосковье местами ожидается ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

https://ria.ru/20240719/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, общество