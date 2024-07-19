https://ria.ru/20240719/moldaviya-1960673671.html

Власти Молдавии торгуют страной, заявил Шор

Власти Молдавии торгуют страной, заявил Шор - РИА Новости, 19.07.2024

Власти Молдавии торгуют страной, заявил Шор

Власти Молдавии торгуют страной и продают земли за бесценок, заявил в Telegram-канале лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, комментируя... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:02

2024-07-19T12:02

2024-07-19T14:26

в мире

молдавия

сша

кишинев

илан шор

майя санду

джеймс петтит

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КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. Власти Молдавии торгуют страной и продают земли за бесценок, заявил в Telegram-канале лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, комментируя возможную продажу территории бывшего республиканского стадиона в центре Кишинева под строительство здания посольства США. "Молдавию продают кусками, причем почти даром. За площадь 5,18 гектара стране выплатят 18 миллионов евро. Министр культуры высказал мнение, что эта цена является "рыночной и справедливой". Сколько еще Санду будет торговать страной и нашими ценностями? Уже отдали суверенитет, продаем земли. Что дальше — продажа граждан?" — написал он. Накануне правящая партия "Действие и солидарность" одобрила в первом чтении соглашение о продаже территории стадиона американской дипмиссии.Республиканский стадион построили в Кишиневе в 1952 году. В 2007-м его разрушили, поскольку он больше не соответствовал требованиям для проведения матчей. Некоторые молдавские предприниматели предлагали построить на этом месте спортивный комплекс и парк, но на протяжении десятилетия власти затягивали сроки конкурсов и аукционов. В 2017 году США выразили намерение приобрести землю и подписали с Кишиневом меморандум о покупке. Посол Джеймс Петтит заявил, что в посольстве увеличилось число персонала и ему нужно большое здание. По его словам, строительство нового здания окажет положительное влияние на граждан Молдавии, "отражая крепкие отношения" между двумя странами. Молдавское правительство создало переговорную группу для продажи земли после того, как несколько попыток найти компанию для оценки участка не увенчались успехом. Процесс переговоров активировался с приходом к власти ПДС и президента Майи Санду. Оппозиция выступила с резкой критикой руководства республики, в Кишиневе проходили акции протеста против передачи бывшего стадиона американской дипмиссии.

https://ria.ru/20240719/moldaviya-1960598995.html

https://ria.ru/20240410/moldaviya-1939040388.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, молдавия, сша, кишинев, илан шор, майя санду, джеймс петтит