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Власти Молдавии торгуют страной, заявил Шор - РИА Новости, 19.07.2024
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12:02 19.07.2024 (обновлено: 14:26 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/moldaviya-1960673671.html
Власти Молдавии торгуют страной, заявил Шор
Власти Молдавии торгуют страной, заявил Шор - РИА Новости, 19.07.2024
Власти Молдавии торгуют страной, заявил Шор
Власти Молдавии торгуют страной и продают земли за бесценок, заявил в Telegram-канале лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, комментируя... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:02
2024-07-19T14:26
в мире
молдавия
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илан шор
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КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. Власти Молдавии торгуют страной и продают земли за бесценок, заявил в Telegram-канале лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, комментируя возможную продажу территории бывшего республиканского стадиона в центре Кишинева под строительство здания посольства США. "Молдавию продают кусками, причем почти даром. За площадь 5,18 гектара стране выплатят 18 миллионов евро. Министр культуры высказал мнение, что эта цена является "рыночной и справедливой". Сколько еще Санду будет торговать страной и нашими ценностями? Уже отдали суверенитет, продаем земли. Что дальше — продажа граждан?" — написал он. Накануне правящая партия "Действие и солидарность" одобрила в первом чтении соглашение о продаже территории стадиона американской дипмиссии.Республиканский стадион построили в Кишиневе в 1952 году. В 2007-м его разрушили, поскольку он больше не соответствовал требованиям для проведения матчей. Некоторые молдавские предприниматели предлагали построить на этом месте спортивный комплекс и парк, но на протяжении десятилетия власти затягивали сроки конкурсов и аукционов. В 2017 году США выразили намерение приобрести землю и подписали с Кишиневом меморандум о покупке. Посол Джеймс Петтит заявил, что в посольстве увеличилось число персонала и ему нужно большое здание. По его словам, строительство нового здания окажет положительное влияние на граждан Молдавии, "отражая крепкие отношения" между двумя странами. Молдавское правительство создало переговорную группу для продажи земли после того, как несколько попыток найти компанию для оценки участка не увенчались успехом. Процесс переговоров активировался с приходом к власти ПДС и президента Майи Санду. Оппозиция выступила с резкой критикой руководства республики, в Кишиневе проходили акции протеста против передачи бывшего стадиона американской дипмиссии.
https://ria.ru/20240719/moldaviya-1960598995.html
https://ria.ru/20240410/moldaviya-1939040388.html
молдавия
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в мире, молдавия, сша, кишинев, илан шор, майя санду, джеймс петтит
В мире, Молдавия, США, Кишинев, Илан Шор, Майя Санду, Джеймс Петтит
Власти Молдавии торгуют страной, заявил Шор

Шор: власти Молдавии торгуют страной и продают земли за бесценок

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. Власти Молдавии торгуют страной и продают земли за бесценок, заявил в Telegram-канале лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, комментируя возможную продажу территории бывшего республиканского стадиона в центре Кишинева под строительство здания посольства США.
"Молдавию продают кусками, причем почти даром. За площадь 5,18 гектара стране выплатят 18 миллионов евро. Министр культуры высказал мнение, что эта цена является "рыночной и справедливой". Сколько еще Санду будет торговать страной и нашими ценностями? Уже отдали суверенитет, продаем земли. Что дальше — продажа граждан?" — написал он.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Молдавии согласились продать землю под бывшим стадионом посольству США
Вчера, 00:01
Накануне правящая партия "Действие и солидарность" одобрила в первом чтении соглашение о продаже территории стадиона американской дипмиссии.
Республиканский стадион построили в Кишиневе в 1952 году. В 2007-м его разрушили, поскольку он больше не соответствовал требованиям для проведения матчей. Некоторые молдавские предприниматели предлагали построить на этом месте спортивный комплекс и парк, но на протяжении десятилетия власти затягивали сроки конкурсов и аукционов.
В 2017 году США выразили намерение приобрести землю и подписали с Кишиневом меморандум о покупке. Посол Джеймс Петтит заявил, что в посольстве увеличилось число персонала и ему нужно большое здание. По его словам, строительство нового здания окажет положительное влияние на граждан Молдавии, "отражая крепкие отношения" между двумя странами. Молдавское правительство создало переговорную группу для продажи земли после того, как несколько попыток найти компанию для оценки участка не увенчались успехом. Процесс переговоров активировался с приходом к власти ПДС и президента Майи Санду. Оппозиция выступила с резкой критикой руководства республики, в Кишиневе проходили акции протеста против передачи бывшего стадиона американской дипмиссии.
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В Молдавии стартовали переговоры по продаже участка для посольства США
10 апреля, 11:39
 
В миреМолдавияСШАКишиневИлан ШорМайя СандуДжеймс Петтит
 
 
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