https://ria.ru/20240719/moldavija-1960806563.html

В Молдавии создали аналог базы "Миротворец", сообщил бывший вице-премьер

В Молдавии создали аналог базы "Миротворец", сообщил бывший вице-премьер - РИА Новости, 19.07.2024

В Молдавии создали аналог базы "Миротворец", сообщил бывший вице-премьер

Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский сообщил на своей странице в соцсети Facebook*, что в стране был создан сайт, призванный стать аналогом... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:57

2024-07-19T17:57

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КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский сообщил на своей странице в соцсети Facebook*, что в стране был создан сайт, призванный стать аналогом украинской базы "Миротворец". "В Молдавии открылся сайт, который можно назвать аналогом пресловутого "Миротворца". Этот сайт, дешевый по замыслу и исполнению, уже публикует досье на политиков и активистов, чьи взгляды не совпадают с позицией партии "Действие и солидарность", - написал Муравский.По его словам, содержимое досье, опубликованных на сайте, напоминает "стилистику НКВД 30-х годов прошлого века". Муравский полагает, что за созданием этого сайта стоит центр по борьбе с дезинформацией Patriot, сайт появился в июне этого года. Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240620/dodon-1954325390.html

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молдавия, россия, обсе, в мире