https://ria.ru/20240719/minpromtorg-1960630927.html
Власти потребовали приостановить права иностранного акционера "Мегаполиса"
Власти потребовали приостановить права иностранного акционера "Мегаполиса" - РИА Новости, 19.07.2024
Власти потребовали приостановить права иностранного акционера "Мегаполиса"
Минпромторг России подал в арбитражный суд Московской области заявление, в котором просит приостановить корпоративные права нидерландской Megapolis Distribution РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:27
2024-07-19T09:27
2024-07-19T09:33
экономика
россия
московская область (подмосковье)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Минпромторг России подал в арбитражный суд Московской области заявление, в котором просит приостановить корпоративные права нидерландской Megapolis Distribution B.V. в крупном российском дистрибьюторе табака АО "Торговая компания "Мегаполис", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 18 июля. Оно уже принято к рассмотрению, заседание назначено на 8 августа. Кабмин РФ 6 июня расширил список экономически значимых организаций (ЭЗО), добавив в него ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в ОСК), крупного табачного дистрибьютера АО "Торговая компания "Мегаполис" и МКАО "Хайлэнд Голд".В августе прошлого года в России начал действовать закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.Статус ЭЗО призван обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды. Перечень экономически значимых организаций составляет правительство, включая в него хозяйственные общества, которые должны соответствовать прописанным в законе критериям.
https://ria.ru/20240329/prava-1936740871.html
https://ria.ru/20240517/veyp-1946575108.html
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экономика, россия, московская область (подмосковье), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная судостроительная корпорация
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная судостроительная корпорация
Власти потребовали приостановить права иностранного акционера "Мегаполиса"
Минпромторг просит приостановить корпоративные права Megapolis Distribution B.V.
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Минпромторг России подал в арбитражный суд Московской области заявление, в котором просит приостановить корпоративные права нидерландской Megapolis Distribution B.V. в крупном российском дистрибьюторе табака АО "Торговая компания "Мегаполис", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 18 июля. Оно уже принято к рассмотрению, заседание назначено на 8 августа.
Кабмин РФ 6 июня расширил список экономически значимых организаций (ЭЗО), добавив в него ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в ОСК), крупного табачного дистрибьютера АО "Торговая компания "Мегаполис" и МКАО "Хайлэнд Голд".
В августе прошлого года в России начал действовать закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.
Статус ЭЗО призван обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды. Перечень экономически значимых организаций составляет правительство, включая в него хозяйственные общества, которые должны соответствовать прописанным в законе критериям.