https://ria.ru/20240719/minoborony-1960739133.html

За неделю в плен сдались 19 солдат ВСУ

За неделю в плен сдались 19 солдат ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024

За неделю в плен сдались 19 солдат ВСУ

За неделю в плен к ВС РФ сдались 19 украинских солдат, сообщила в пятницу в пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:03

2024-07-19T15:03

2024-07-19T15:15

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. За неделю в плен к ВС РФ сдались 19 украинских солдат, сообщила в пятницу в пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240719/minoborony-1960737187.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)