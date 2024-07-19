https://ria.ru/20240719/minoborony-1960737187.html

Российские военные отразили десять контратак ВСУ за неделю

Российские военные отразили десять контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 19.07.2024

Российские военные отразили десять контратак ВСУ за неделю

Подразделения "Южной" группировки российских войск за минувшую неделю заняли более выгодные рубежи, отразили десять контратак противника, ВСУ потеряли до 3930... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:57

2024-07-19T14:57

2024-07-19T15:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за минувшую неделю заняли более выгодные рубежи, отразили десять контратак противника, ВСУ потеряли до 3930 военнослужащих и танк, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, а также двух десантно-штурмовых соединений ВСУ. Отражены десять контратак штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.В результате украинские войска потеряли до 3930 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера М113 и три бронемашины HMMWV производства США, а также 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии, из них 28 - западного производства.Кроме того, за минувшую неделю уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20240622/syrskiy-1954744575.html

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вооруженные силы украины, россия