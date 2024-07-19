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Российские военные отразили десять контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 19.07.2024
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14:57 19.07.2024 (обновлено: 15:04 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/minoborony-1960737187.html
Российские военные отразили десять контратак ВСУ за неделю
Российские военные отразили десять контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 19.07.2024
Российские военные отразили десять контратак ВСУ за неделю
Подразделения "Южной" группировки российских войск за минувшую неделю заняли более выгодные рубежи, отразили десять контратак противника, ВСУ потеряли до 3930... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:57
2024-07-19T15:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за минувшую неделю заняли более выгодные рубежи, отразили десять контратак противника, ВСУ потеряли до 3930 военнослужащих и танк, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, а также двух десантно-штурмовых соединений ВСУ. Отражены десять контратак штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.В результате украинские войска потеряли до 3930 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера М113 и три бронемашины HMMWV производства США, а также 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии, из них 28 - западного производства.Кроме того, за минувшую неделю уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада с боеприпасами.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские военные отразили десять контратак ВСУ за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли 3930 военных в зоне ответственности "Южной" группировки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" в зоне проведения спецоперации
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за минувшую неделю заняли более выгодные рубежи, отразили десять контратак противника, ВСУ потеряли до 3930 военнослужащих и танк, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, а также двух десантно-штурмовых соединений ВСУ. Отражены десять контратак штурмовых групп противника", - говорится в сообщении.
В результате украинские войска потеряли до 3930 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера М113 и три бронемашины HMMWV производства США, а также 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии, из них 28 - западного производства.
Кроме того, за минувшую неделю уничтожено 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада с боеприпасами.
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