https://ria.ru/20240719/migratsiya-1960659193.html

В Калининграде возбудили дело о незаконной миграции

В Калининграде возбудили дело о незаконной миграции - РИА Новости, 19.07.2024

В Калининграде возбудили дело о незаконной миграции

Уголовное дело возбуждено в Калининграде, его три фигуранта заключили фиктивные трудовые договоры не менее чем со 100 мигрантами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:24

2024-07-19T11:24

2024-07-19T11:38

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калининград

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КАЛИНИНГРАД, 19 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Калининграде, его три фигуранта заключили фиктивные трудовые договоры не менее чем со 100 мигрантами, сообщает пресс-служба регионального СК. По версии следствия, не позднее 1 января 2024 года в Калининграде группа лиц заключала фиктивные гражданско-правовые договоры на выполнение работ в качестве подсобных рабочих с иностранными гражданами для дальнейшего их оформления в миграционных органах МВД, что незаконно дало иностранцам право на нахождение на территории Российской Федерации. "Следственными органами регионального управления СКР в отношении трех подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)... Указанные преступные действия способствовали оформлению разрешительных документов для не менее 100 иностранных граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, собранных УФСБ России по Калининградской области. В настоящее время 49-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 64-летний и 45-летний фигуранты задержаны, и в отношении них следствием рассматривается вопрос об избрании меры пресечения на основании судебного решения. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности, добавляется в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240716/migratsiya-1960111892.html

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происшествия, калининград, россия, следственный комитет россии (ск рф)