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В МИД России оценили возможность участия ОДКБ в миротворческой работе ООН - РИА Новости, 19.07.2024
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18:30 19.07.2024
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В МИД России оценили возможность участия ОДКБ в миротворческой работе ООН
В МИД России оценили возможность участия ОДКБ в миротворческой работе ООН - РИА Новости, 19.07.2024
В МИД России оценили возможность участия ОДКБ в миротворческой работе ООН
Россия усматривает "хорошие перспективы" для подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, сформирована необходимая правовая база, сообщил замглавы МИД РФ РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:30
2024-07-19T18:30
россия
сергей вершинин
оон
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия усматривает "хорошие перспективы" для подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, сформирована необходимая правовая база, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Усматриваем хорошие перспективы для подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. На сегодня уже сформирована необходимая правовая база для участия объединения в операциях ООН в пользу мира", – сказал он на заседании СБ ООН по теме "Сотрудничество между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности".
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россия, сергей вершинин, оон, одкб
Россия, Сергей Вершинин, ООН, ОДКБ
В МИД России оценили возможность участия ОДКБ в миротворческой работе ООН

Вершинин: у ОДКБ хорошие перспективы для подключения к миротворческой работе ООН

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия усматривает "хорошие перспективы" для подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, сформирована необходимая правовая база, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Усматриваем хорошие перспективы для подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. На сегодня уже сформирована необходимая правовая база для участия объединения в операциях ООН в пользу мира", – сказал он на заседании СБ ООН по теме "Сотрудничество между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности".
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Совет коллективной безопасности ОДКБ
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РоссияСергей ВершининООНОДКБ
 
 
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