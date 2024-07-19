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В МИД России оценили возможность участия ОДКБ в миротворческой работе ООН
В МИД России оценили возможность участия ОДКБ в миротворческой работе ООН - РИА Новости, 19.07.2024
В МИД России оценили возможность участия ОДКБ в миротворческой работе ООН
Россия усматривает "хорошие перспективы" для подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, сформирована необходимая правовая база, сообщил замглавы МИД РФ РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:30
2024-07-19T18:30
2024-07-19T18:30
россия
сергей вершинин
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия усматривает "хорошие перспективы" для подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, сформирована необходимая правовая база, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Усматриваем хорошие перспективы для подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. На сегодня уже сформирована необходимая правовая база для участия объединения в операциях ООН в пользу мира", – сказал он на заседании СБ ООН по теме "Сотрудничество между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности".
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россия, сергей вершинин, оон, одкб
Россия, Сергей Вершинин, ООН, ОДКБ
В МИД России оценили возможность участия ОДКБ в миротворческой работе ООН
Вершинин: у ОДКБ хорошие перспективы для подключения к миротворческой работе ООН