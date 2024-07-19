https://ria.ru/20240719/mid-1960813635.html

В МИД России оценили возможность участия ОДКБ в миротворческой работе ООН

В МИД России оценили возможность участия ОДКБ в миротворческой работе ООН - РИА Новости, 19.07.2024

В МИД России оценили возможность участия ОДКБ в миротворческой работе ООН

Россия усматривает "хорошие перспективы" для подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, сформирована необходимая правовая база, сообщил замглавы МИД РФ РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T18:30

2024-07-19T18:30

2024-07-19T18:30

россия

сергей вершинин

оон

одкб

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ООН, 19 июл – РИА Новости. Россия усматривает "хорошие перспективы" для подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, сформирована необходимая правовая база, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Усматриваем хорошие перспективы для подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. На сегодня уже сформирована необходимая правовая база для участия объединения в операциях ООН в пользу мира", – сказал он на заседании СБ ООН по теме "Сотрудничество между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности".

https://ria.ru/20231123/odkb-1911194917.html

россия

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2024

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россия, сергей вершинин, оон, одкб