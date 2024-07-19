https://ria.ru/20240719/mid-1960692245.html

МИД рассказал, какие документы надо брать с собой на отдых за границу

МИД рассказал, какие документы надо брать с собой на отдых за границу - РИА Новости, 19.07.2024

МИД рассказал, какие документы надо брать с собой на отдых за границу

Консульский департамент МИД РФ в Telegram-канале рассказал, какие документы надо брать с собой россиянам, собирающимся на отдых заграницу, и на какие нюансы... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:54

2024-07-19T12:54

2024-07-19T12:54

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Консульский департамент МИД РФ в Telegram-канале рассказал, какие документы надо брать с собой россиянам, собирающимся на отдых заграницу, и на какие нюансы обратить внимание при подготовке. В статье первым упоминается загранпаспорт. В департаменте указали, что "при оформлении загранпаспорта тщательно проверьте правильность всех внесенных в него сведений". "Даже незначительные ошибки в персональных данных могут стать препятствием для пересечения границы", - подчеркнули в профильном департаменте. Там посоветовали заранее проверять срок действия вашего паспорта. "Желательно, чтобы он истекал не ранее чем через 6 месяцев после начала или окончания поездки, однако правила могут отличаться в зависимости от страны назначения. Обязательно уточните этот момент заблаговременно", - подчеркнули в департаменте и посоветовали во время пребывания за границей хранить паспорт в надежном месте (например, в сейфе гостиницы), "не отдавайте его никому в качестве залога". В статье дипломаты указали на визу. "Узнайте заранее, требуется ли виза в страну назначения. В ряде стран также возможно получение визы в аэропорту по прилете", - напомнили в профильном департаменте МИД. "За детальной информацией о порядке получения визы рекомендуем обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение соответствующего иностранного государства", - указали там и подчеркнули, что, "если вы следуете транзитом через территорию других государств, то уточните, требуется ли для такой поездки транзитная виза". "Убедитесь, чтобы виза была действительна на весь период вашего пребывания", - добавили в консульском департаменте МИД России. В нем особенно подчеркнули, что "билеты должны быть оформлены на то же имя, которое указано в паспорте". В МИД в этой связи посоветовали проверить правильность указанных в билете сведений. "При регистрации на рейс пассажир обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность, на основании которого был оформлен билет", - напомнили в департаменте. Там указали и на важность страховки в предстоящем путешествии. "Рекомендуется оформить медицинскую страховку даже если она не требуется для получения визы или въезда в страну. Если возникнут непредвиденные обстоятельства, медицинская страховка поможет избежать крупных расходов при наступлении страхового случая", - отметили в профильном департаменте МИД РФ. МИД рекомендовал сделать копии паспортов (как заграничного, так и внутреннего), визы, медицинской страховки, водительского удостоверения, кредитных карт, турпутевки, приглашений, страхового полиса. В МИД России считают нужным взять с собой "фотографии, как свои, так сопровождающих членов семьи". "Они пригодятся, например, в случае утери загранпаспорта", - пояснили в консульском департаменте. Там указали на то, что "хранить копии документов следует отдельно от их оригиналов, также можно их сохранить в электронном виде". Следует обратить внимание на справку о прививках, добавили в МИД. "Для въезда в ряд стран требуется наличие определенных прививок. Уточните эту информацию заранее и не забудьте взять с собой соответствующие справки", - заявили в консульском департаменте. В МИД рекомендовали подготовить заранее список контактов в стране пребывания. "В случае чрезвычайной ситуации могут пригодиться телефоны ближайшего российского загранучреждения, местной полиции, служб спасения и т.д.", - заключили в профильном департаменте МИД РФ.

https://ria.ru/20240710/otpusk-1958678214.html

https://ria.ru/20240617/pasporta-1953439077.html

https://ria.ru/20240601/ator-1949806962.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)