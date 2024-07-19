https://ria.ru/20240719/microsoft--1960648439.html

Microsoft прокомментировал масштабный сбой в работе своих сервисов

Microsoft прокомментировал масштабный сбой в работе своих сервисов - РИА Новости, 19.07.2024

Microsoft прокомментировал масштабный сбой в работе своих сервисов

Американская компания Microsoft, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:48

2024-07-19T10:48

2024-07-19T10:54

microsoft corporation

технологии

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американская компания Microsoft, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливаются, продолжают приниматься меры по стабилизации."Наши сервисы все еще сталкиваются с постоянными улучшениями, пока мы продолжаем принимать меры по стабилизации", - говорится в сообщении компании в соцсети X.Ранее сообщалось, что в Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие ноутбуки произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.

https://ria.ru/20240719/zhiteli-1960643517.html

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microsoft corporation, технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний