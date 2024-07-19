https://ria.ru/20240719/memorandum-1960725307.html
РЭЦ и китайская "Хуамин" заключили меморандум о сотрудничестве
РЭЦ и китайская "Хуамин" заключили меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 19.07.2024
РЭЦ и китайская "Хуамин" заключили меморандум о сотрудничестве
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина и представитель китайской международной инвестиционной корпорации... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:19
2024-07-19T14:19
2024-07-19T14:19
российский экспортный центр (рэц)
экономика
технологии
россия
китай
вероника никишина
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина и представитель китайской международной инвестиционной корпорации "Хуамин" – генеральный директор Китайского делового центра "Парк Хуамин" Ли Чжэн подписали 19 июля меморандум о взаимопонимании, открывающий путь для реализации совместных внешнеторговых проектов и укрепления торгово-экономических связей между Россией и Китаем, сообщает центр."Стороны договорились о развитии бизнес-отношений, организации деловых визитов, привлечении российских компаний к сотрудничеству, а также проведении закупочных сессий российской продукции для китайских дистрибьюторов. Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов, направленных на экспорт российских товаров в Китай", - говорится в сообщении.В рамках сотрудничества планируется активизация торговых отношений, в том числе через инновационные форматы мероприятий, такие как фестивали-ярмарки российских товаров "Сделано в России", которые уже успели зарекомендовать себя как эффективный инструмент продвижения качественной российской продукции на китайском рынке."Российский экспортный центр активно содействует продвижению российских национальных интересов в Китае, ярким примером которого является проходящий сегодня Российско-Китайский деловой день. Убеждена, что сотрудничество с китайской корпорацией "Хуамин" придаст импульс продвижению российско-китайского сотрудничества, а также значительно расширит потенциал по взаимодействию бизнеса наших стран", – сказала Никишина."Мы глубоко уверены в том, что сотрудничество с Российским экспортным центром откроет новые горизонты для китайских и российских предприятий. Это соглашение станет краеугольным камнем в укреплении экономических связей между нашими странами и ускорит рост взаимной торговли и инвестиций. Мы с нетерпением ждем реализации совместных проектов, которые принесут пользу обеим сторонам и укрепят связи между нашими народами", – добавил Ли Чжэн.
https://ria.ru/20240708/prezentatsiya-1958362517.html
https://ria.ru/20240710/rets-1958689443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), экономика, технологии, россия, китай, вероника никишина, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Технологии, Россия, Китай, Вероника Никишина, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина и представитель китайской международной инвестиционной корпорации "Хуамин" – генеральный директор Китайского делового центра "Парк Хуамин" Ли Чжэн подписали 19 июля меморандум о взаимопонимании, открывающий путь для реализации совместных внешнеторговых проектов и укрепления торгово-экономических связей между Россией и Китаем, сообщает центр.
"Стороны договорились о развитии бизнес-отношений, организации деловых визитов, привлечении российских компаний к сотрудничеству, а также проведении закупочных сессий российской продукции для китайских дистрибьюторов. Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов, направленных на экспорт российских товаров в Китай", - говорится в сообщении.
В рамках сотрудничества планируется активизация торговых отношений, в том числе через инновационные форматы мероприятий, такие как фестивали-ярмарки российских товаров "Сделано в России"
, которые уже успели зарекомендовать себя как эффективный инструмент продвижения качественной российской продукции на китайском рынке.
«
"Российский экспортный центр активно содействует продвижению российских национальных интересов в Китае, ярким примером которого является проходящий сегодня Российско-Китайский деловой день. Убеждена, что сотрудничество с китайской корпорацией "Хуамин" придаст импульс продвижению российско-китайского сотрудничества, а также значительно расширит потенциал по взаимодействию бизнеса наших стран", – сказала Никишина.
"Мы глубоко уверены в том, что сотрудничество с Российским экспортным центром откроет новые горизонты для китайских и российских предприятий. Это соглашение станет краеугольным камнем в укреплении экономических связей между нашими странами и ускорит рост взаимной торговли и инвестиций. Мы с нетерпением ждем реализации совместных проектов, которые принесут пользу обеим сторонам и укрепят связи между нашими народами", – добавил Ли Чжэн.