https://ria.ru/20240719/memorandum-1960725307.html

РЭЦ и китайская "Хуамин" заключили меморандум о сотрудничестве

РЭЦ и китайская "Хуамин" заключили меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 19.07.2024

РЭЦ и китайская "Хуамин" заключили меморандум о сотрудничестве

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина и представитель китайской международной инвестиционной корпорации... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:19

2024-07-19T14:19

2024-07-19T14:19

российский экспортный центр (рэц)

экономика

технологии

россия

китай

вероника никишина

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина и представитель китайской международной инвестиционной корпорации "Хуамин" – генеральный директор Китайского делового центра "Парк Хуамин" Ли Чжэн подписали 19 июля меморандум о взаимопонимании, открывающий путь для реализации совместных внешнеторговых проектов и укрепления торгово-экономических связей между Россией и Китаем, сообщает центр."Стороны договорились о развитии бизнес-отношений, организации деловых визитов, привлечении российских компаний к сотрудничеству, а также проведении закупочных сессий российской продукции для китайских дистрибьюторов. Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов, направленных на экспорт российских товаров в Китай", - говорится в сообщении.В рамках сотрудничества планируется активизация торговых отношений, в том числе через инновационные форматы мероприятий, такие как фестивали-ярмарки российских товаров "Сделано в России", которые уже успели зарекомендовать себя как эффективный инструмент продвижения качественной российской продукции на китайском рынке."Российский экспортный центр активно содействует продвижению российских национальных интересов в Китае, ярким примером которого является проходящий сегодня Российско-Китайский деловой день. Убеждена, что сотрудничество с китайской корпорацией "Хуамин" придаст импульс продвижению российско-китайского сотрудничества, а также значительно расширит потенциал по взаимодействию бизнеса наших стран", – сказала Никишина."Мы глубоко уверены в том, что сотрудничество с Российским экспортным центром откроет новые горизонты для китайских и российских предприятий. Это соглашение станет краеугольным камнем в укреплении экономических связей между нашими странами и ускорит рост взаимной торговли и инвестиций. Мы с нетерпением ждем реализации совместных проектов, которые принесут пользу обеим сторонам и укрепят связи между нашими народами", – добавил Ли Чжэн.

https://ria.ru/20240708/prezentatsiya-1958362517.html

https://ria.ru/20240710/rets-1958689443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), экономика, технологии, россия, китай, вероника никишина, вэб.рф (вэб)