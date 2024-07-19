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Международный Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани 16-17 августа - РИА Новости, 19.07.2024
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Астраханская область - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Астраханская область
 
12:59 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/mediaforum-1960691698.html
Международный Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани 16-17 августа
Международный Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани 16-17 августа - РИА Новости, 19.07.2024
Международный Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани 16-17 августа
IХ Международный Каспийский медиафорум, который соберет журналистов, блогеров и представителей государственной власти, пройдет в Астрахани 16-17 августа,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:59
2024-07-19T12:59
астраханская область
игорь бабушкин
астрахань
азербайджан
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. IХ Международный Каспийский медиафорум, который соберет журналистов, блогеров и представителей государственной власти, пройдет в Астрахани 16-17 августа, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Международное событие состоится в нашем регионе 16 и 17 августа. Главной темой в этом году станет "Диалог культур – основа развития Каспийского региона", - написал он в Telegram-канале. Губернатор пригласил журналистов, блогеров, фотографов и представителей органов государственной власти принять участие в форуме и обсудить эффективные инструменты и механизмы в медиа и СМИ для укрепления связей народов Каспийского региона. "Обсудим с экспертным сообществом цифровые технологии в традиционном искусстве, а также поговорим о кино как универсальном языке коммуникации между нашими государствами", - отметил он. Ожидается, что на мероприятие прибудут делегации из Азербайджана, Ирана, Туркменистана, Казахстана, а также представители Белоруссии и других государств. Основной площадкой проведения станет Астраханский государственный театр оперы и балета. В рамках форума пройдет церемония подведения итогов конкурса на лучшую журналистскую работу "Каспий без границ".
https://ria.ru/20240625/gruzooborot-1955398937.html
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игорь бабушкин, астрахань, азербайджан
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Астрахань, Азербайджан

Международный Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани 16-17 августа

© iStock.com / skynesherМужчина поднимает руку во время семинара
Мужчина поднимает руку во время семинара - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© iStock.com / skynesher
Мужчина поднимает руку во время семинара
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. IХ Международный Каспийский медиафорум, который соберет журналистов, блогеров и представителей государственной власти, пройдет в Астрахани 16-17 августа, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Международное событие состоится в нашем регионе 16 и 17 августа. Главной темой в этом году станет "Диалог культур – основа развития Каспийского региона", - написал он в Telegram-канале.
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25 июня, 17:48
Губернатор пригласил журналистов, блогеров, фотографов и представителей органов государственной власти принять участие в форуме и обсудить эффективные инструменты и механизмы в медиа и СМИ для укрепления связей народов Каспийского региона.
"Обсудим с экспертным сообществом цифровые технологии в традиционном искусстве, а также поговорим о кино как универсальном языке коммуникации между нашими государствами", - отметил он.
Ожидается, что на мероприятие прибудут делегации из Азербайджана, Ирана, Туркменистана, Казахстана, а также представители Белоруссии и других государств. Основной площадкой проведения станет Астраханский государственный театр оперы и балета. В рамках форума пройдет церемония подведения итогов конкурса на лучшую журналистскую работу "Каспий без границ".
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Астраханская областьИгорь БабушкинАстраханьАзербайджан
 
 
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