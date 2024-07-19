https://ria.ru/20240719/mediaforum-1960691698.html
Международный Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани 16-17 августа
Международный Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани 16-17 августа - РИА Новости, 19.07.2024
Международный Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани 16-17 августа
IХ Международный Каспийский медиафорум, который соберет журналистов, блогеров и представителей государственной власти, пройдет в Астрахани 16-17 августа,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:59
2024-07-19T12:59
2024-07-19T12:59
астраханская область
игорь бабушкин
астрахань
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927758049_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_b2b5972fd7ef023e18f7089568b110a7.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. IХ Международный Каспийский медиафорум, который соберет журналистов, блогеров и представителей государственной власти, пройдет в Астрахани 16-17 августа, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Международное событие состоится в нашем регионе 16 и 17 августа. Главной темой в этом году станет "Диалог культур – основа развития Каспийского региона", - написал он в Telegram-канале. Губернатор пригласил журналистов, блогеров, фотографов и представителей органов государственной власти принять участие в форуме и обсудить эффективные инструменты и механизмы в медиа и СМИ для укрепления связей народов Каспийского региона. "Обсудим с экспертным сообществом цифровые технологии в традиционном искусстве, а также поговорим о кино как универсальном языке коммуникации между нашими государствами", - отметил он. Ожидается, что на мероприятие прибудут делегации из Азербайджана, Ирана, Туркменистана, Казахстана, а также представители Белоруссии и других государств. Основной площадкой проведения станет Астраханский государственный театр оперы и балета. В рамках форума пройдет церемония подведения итогов конкурса на лучшую журналистскую работу "Каспий без границ".
https://ria.ru/20240625/gruzooborot-1955398937.html
https://ria.ru/20240610/soglasheniya-1951965750.html
астрахань
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927758049_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f6f7fbcfb35f2010d689a42d5023058e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь бабушкин, астрахань, азербайджан
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Астрахань, Азербайджан
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. IХ Международный Каспийский медиафорум, который соберет журналистов, блогеров и представителей государственной власти, пройдет в Астрахани 16-17 августа, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Международное событие состоится в нашем регионе 16 и 17 августа. Главной темой в этом году станет "Диалог культур – основа развития Каспийского региона", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор пригласил журналистов, блогеров, фотографов и представителей органов государственной власти принять участие в форуме и обсудить эффективные инструменты и механизмы в медиа и СМИ для укрепления связей народов Каспийского региона.
"Обсудим с экспертным сообществом цифровые технологии в традиционном искусстве, а также поговорим о кино как универсальном языке коммуникации между нашими государствами", - отметил он.
Ожидается, что на мероприятие прибудут делегации из Азербайджана
, Ирана
, Туркменистана, Казахстана
, а также представители Белоруссии
и других государств. Основной площадкой проведения станет Астраханский государственный театр оперы и балета. В рамках форума пройдет церемония подведения итогов конкурса на лучшую журналистскую работу "Каспий без границ".