https://ria.ru/20240719/mediaforum-1960691698.html

Международный Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани 16-17 августа

Международный Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани 16-17 августа - РИА Новости, 19.07.2024

Международный Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани 16-17 августа

IХ Международный Каспийский медиафорум, который соберет журналистов, блогеров и представителей государственной власти, пройдет в Астрахани 16-17 августа,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:59

2024-07-19T12:59

2024-07-19T12:59

астраханская область

игорь бабушкин

астрахань

азербайджан

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. IХ Международный Каспийский медиафорум, который соберет журналистов, блогеров и представителей государственной власти, пройдет в Астрахани 16-17 августа, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Международное событие состоится в нашем регионе 16 и 17 августа. Главной темой в этом году станет "Диалог культур – основа развития Каспийского региона", - написал он в Telegram-канале. Губернатор пригласил журналистов, блогеров, фотографов и представителей органов государственной власти принять участие в форуме и обсудить эффективные инструменты и механизмы в медиа и СМИ для укрепления связей народов Каспийского региона. "Обсудим с экспертным сообществом цифровые технологии в традиционном искусстве, а также поговорим о кино как универсальном языке коммуникации между нашими государствами", - отметил он. Ожидается, что на мероприятие прибудут делегации из Азербайджана, Ирана, Туркменистана, Казахстана, а также представители Белоруссии и других государств. Основной площадкой проведения станет Астраханский государственный театр оперы и балета. В рамках форума пройдет церемония подведения итогов конкурса на лучшую журналистскую работу "Каспий без границ".

https://ria.ru/20240625/gruzooborot-1955398937.html

https://ria.ru/20240610/soglasheniya-1951965750.html

астрахань

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь бабушкин, астрахань, азербайджан