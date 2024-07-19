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Бизнесмены и звезды РФ и КНР провели матч под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 19.07.2024
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20:46 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/match-1960836476.html
Бизнесмены и звезды РФ и КНР провели матч под брендом "Сделано в России"
Бизнесмены и звезды РФ и КНР провели матч под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 19.07.2024
Бизнесмены и звезды РФ и КНР провели матч под брендом "Сделано в России"
Дружеский российско-китайский баскетбольный матч под знаменем национального бренда "Сделано в России" состоялся 19 июля на спортивной площадке в "Лужниках" в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T20:46
2024-07-19T20:46
экономика
россия
москва
владивосток
вероника никишина
китай
бренд сделано в россии (made in russia)
бизнес
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дружеский российско-китайский баскетбольный матч под знаменем национального бренда "Сделано в России" состоялся 19 июля на спортивной площадке в "Лужниках" в Москве, демонстрируя важность мягкой силы для развития двустороннего сотрудничества, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Матч организовал Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, а также Московского экспортного центра в рамках Российско-китайского делового дня."Матч объединил на одной площадке представителей бизнеса, государственных структур и звезд баскетбола из обеих стран. На площадке блеснули своим мастерством известные баскетболисты, бывшие игроки сборной России Виктор Кейру, Сергей Быков и Николай Падиус, а также популярный китайский баскетболист Чжан Цзыи", - говорится в сообщении."Дискуссии, дегустации, переговоры - это необходимые шаги, которые бизнесы наших стран делают каждый день для того, чтобы укрепить двустороннее партнерство. Но есть и другая сторона этой работы - неформальная часть, которая, порой, даже более значимая, чем деловые встречи. Российский экспортный центр, реализуя программу продвижения "Сделано в России", уделяет этой неформальной части большое внимание, поддерживает и организует культурные и спортивные мероприятия в России и за рубежом. Мы с китайскими партнерами уже были на гребле во Владивостоке, играли в керлинг, восхищались мастерством солистов нашего балета и виртуозов симфонического оркестра", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, выступая с приветственным словом."Спорт, культура и торговля идут рука об руку. Баскетбольный матч между смешанными командами представителей бизнеса и власти России и Китая стал ярким завершением деловой программы, где бизнес еще раз доказал, что умеет находить общий язык не только за столом переговоров, но и на баскетбольной площадке. Мы уверены, что подобные мероприятия направлены на развитие контактов с нашими партнерами в рамках активной поддержки московского экспорта в Китай", - отметил начальник управления развития экспорта Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Беляшов.Особенным моментом стало вручение памятных призов участникам игры - баскетбольных мячей от известной китайской компании Li Ning, которые были лично подписаны участвующими в матче баскетболистами. Эти призы стали не только символом дружеской игры, но и знаком уважения и дружбы между странами.Партнером призового фонда матча также выступила компания "Объединенные кондитеры", одно из крупнейших кондитерских предприятий в мире.Кульминаций события стал конкурс по броскам сверху (Slam Dunk Contest), где участники демонстрировали свои лучшие навыки и творческий подход к исполнению сложнейших элементов, вызвав восторг и аплодисменты среди зрителей.Больше о программе "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20240719/memorandum-1960725307.html
https://ria.ru/20240711/kompensatsii-1959016680.html
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экономика, россия, москва, владивосток, вероника никишина, китай, бренд сделано в россии (made in russia), бизнес, баскетбол, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Москва, Владивосток, Вероника Никишина, Китай, Бренд Сделано в России (Made in Russia), Бизнес, баскетбол, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Бизнесмены и звезды РФ и КНР провели матч под брендом "Сделано в России"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДружеский баскетбольный матч бизнесменов и звезд спорта из России и Китая прошел под знаменем бренда "Сделано в России"
Дружеский баскетбольный матч бизнесменов и звезд спорта из России и Китая прошел под знаменем бренда Сделано в России - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дружеский российско-китайский баскетбольный матч под знаменем национального бренда "Сделано в России" состоялся 19 июля на спортивной площадке в "Лужниках" в Москве, демонстрируя важность мягкой силы для развития двустороннего сотрудничества, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Матч организовал Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, а также Московского экспортного центра в рамках Российско-китайского делового дня.
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"Матч объединил на одной площадке представителей бизнеса, государственных структур и звезд баскетбола из обеих стран. На площадке блеснули своим мастерством известные баскетболисты, бывшие игроки сборной России Виктор Кейру, Сергей Быков и Николай Падиус, а также популярный китайский баскетболист Чжан Цзыи", - говорится в сообщении.
"Дискуссии, дегустации, переговоры - это необходимые шаги, которые бизнесы наших стран делают каждый день для того, чтобы укрепить двустороннее партнерство. Но есть и другая сторона этой работы - неформальная часть, которая, порой, даже более значимая, чем деловые встречи. Российский экспортный центр, реализуя программу продвижения "Сделано в России", уделяет этой неформальной части большое внимание, поддерживает и организует культурные и спортивные мероприятия в России и за рубежом. Мы с китайскими партнерами уже были на гребле во Владивостоке, играли в керлинг, восхищались мастерством солистов нашего балета и виртуозов симфонического оркестра", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, выступая с приветственным словом.
"Спорт, культура и торговля идут рука об руку. Баскетбольный матч между смешанными командами представителей бизнеса и власти России и Китая стал ярким завершением деловой программы, где бизнес еще раз доказал, что умеет находить общий язык не только за столом переговоров, но и на баскетбольной площадке. Мы уверены, что подобные мероприятия направлены на развитие контактов с нашими партнерами в рамках активной поддержки московского экспорта в Китай", - отметил начальник управления развития экспорта Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Беляшов.
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Особенным моментом стало вручение памятных призов участникам игры - баскетбольных мячей от известной китайской компании Li Ning, которые были лично подписаны участвующими в матче баскетболистами. Эти призы стали не только символом дружеской игры, но и знаком уважения и дружбы между странами.
Партнером призового фонда матча также выступила компания "Объединенные кондитеры", одно из крупнейших кондитерских предприятий в мире.
Кульминаций события стал конкурс по броскам сверху (Slam Dunk Contest), где участники демонстрировали свои лучшие навыки и творческий подход к исполнению сложнейших элементов, вызвав восторг и аплодисменты среди зрителей.
Больше о программе "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссияМоскваВладивостокВероника НикишинаКитайБренд Сделано в России (Made in Russia)БизнесбаскетболРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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