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Марсоход НАСА обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе - РИА Новости, 19.07.2024
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Наука
 
22:56 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/mars-1960851030.html
Марсоход НАСА обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе
Марсоход НАСА обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе - РИА Новости, 19.07.2024
Марсоход НАСА обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе
Марсоход НАСА Curiosity обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе, сообщило американское космическое ведомство. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T22:56
2024-07-19T22:56
наука
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА новости. Марсоход НАСА Curiosity обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе, сообщило американское космическое ведомство. "Впервые марсоход обнаружил кристаллы чистой серы на Красной планете", - сообщило НАСА в соцсети Х. Находка была сделана еще в мае, когда в поле зрения ученых попал расколотый ровером камень, оказавшийся ярко-желтым внутри. В НАСА уточнили, что, хотя наличие на Марсе минералов с содержанием серы известно давно, впервые удалось обнаружить ее в чистом виде. Как отметили в НАСА, "чистая сера формируется лишь в определенных условиях, которые ученые не ассоциировали с историей места ее обнаружения". "Найти целое поле камней, сделанный из чистой серы - это как найти оазис в пустыне, теперь нам предстоит это объяснить", - заявил в связи с находкой научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада.
https://ria.ru/20240130/marsokhod-1924173034.html
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космос - риа наука, марс, вашингтон (штат), наса
Наука, Космос - РИА Наука, Марс, Вашингтон (штат), НАСА
Марсоход НАСА обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе

© NASA / JPL-Caltech/MSSS Марсоход Curiosity
 Марсоход Curiosity - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Марсоход Curiosity. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА новости. Марсоход НАСА Curiosity обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе, сообщило американское космическое ведомство.
"Впервые марсоход обнаружил кристаллы чистой серы на Красной планете", - сообщило НАСА в соцсети Х. Находка была сделана еще в мае, когда в поле зрения ученых попал расколотый ровером камень, оказавшийся ярко-желтым внутри.
В НАСА уточнили, что, хотя наличие на Марсе минералов с содержанием серы известно давно, впервые удалось обнаружить ее в чистом виде.
Как отметили в НАСА, "чистая сера формируется лишь в определенных условиях, которые ученые не ассоциировали с историей места ее обнаружения". "Найти целое поле камней, сделанный из чистой серы - это как найти оазис в пустыне, теперь нам предстоит это объяснить", - заявил в связи с находкой научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада.
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