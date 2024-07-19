https://ria.ru/20240719/mars-1960851030.html

Марсоход НАСА обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе

Марсоход НАСА обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе - РИА Новости, 19.07.2024

Марсоход НАСА обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе

Марсоход НАСА Curiosity обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе, сообщило американское космическое ведомство. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T22:56

2024-07-19T22:56

2024-07-19T22:56

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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА новости. Марсоход НАСА Curiosity обнаружил кристаллы чистой серы на Марсе, сообщило американское космическое ведомство. "Впервые марсоход обнаружил кристаллы чистой серы на Красной планете", - сообщило НАСА в соцсети Х. Находка была сделана еще в мае, когда в поле зрения ученых попал расколотый ровером камень, оказавшийся ярко-желтым внутри. В НАСА уточнили, что, хотя наличие на Марсе минералов с содержанием серы известно давно, впервые удалось обнаружить ее в чистом виде. Как отметили в НАСА, "чистая сера формируется лишь в определенных условиях, которые ученые не ассоциировали с историей места ее обнаружения". "Найти целое поле камней, сделанный из чистой серы - это как найти оазис в пустыне, теперь нам предстоит это объяснить", - заявил в связи с находкой научный сотрудник миссии Curiosity Ашвин Васавада.

https://ria.ru/20240130/marsokhod-1924173034.html

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космос - риа наука, марс, вашингтон (штат), наса