https://ria.ru/20240719/maks-1960772150.html

Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн

Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн - РИА Новости, 19.07.2024

Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн

Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн 23 июля, подготовка к этому формату завершена, говорится на официальном сайте организатора. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:13

2024-07-19T16:13

2024-07-19T17:01

авиасалон макс

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн 23 июля, подготовка к этому формату завершена, говорится на официальном сайте организатора. "АО "Авиасалон", устроитель Международных авиационно-космических салонов МАКС, завершило подготовку к запуску онлайн-проекта eMAKS. Сформирована демонстрационная программа, завершены подготовка и публикация справочных и мультимедийных материалов, проведено тестирование работы сайта. eMAKS готов к старту, намеченному на 10.00 часов 23 июля 2024 года", - говорится в пресс-релизе.Ранее правительство РФ объявило об отмене проведения авиасалона МАКС в 2024 году. На официальном сайте организаторов мероприятия сообщалось, что проведение XVI Международного авиационно-космического салона МАКС намечено на лето 2025 года.Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.

https://ria.ru/20240625/aviasalon-1955449750.html

https://ria.ru/20240708/polsha-1958123682.html

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авиасалон макс