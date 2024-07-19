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Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн - РИА Новости, 19.07.2024
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16:13 19.07.2024 (обновлено: 17:01 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/maks-1960772150.html
Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн
Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн - РИА Новости, 19.07.2024
Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн
Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн 23 июля, подготовка к этому формату завершена, говорится на официальном сайте организатора. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:13
2024-07-19T17:01
авиасалон макс
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн 23 июля, подготовка к этому формату завершена, говорится на официальном сайте организатора. "АО "Авиасалон", устроитель Международных авиационно-космических салонов МАКС, завершило подготовку к запуску онлайн-проекта eMAKS. Сформирована демонстрационная программа, завершены подготовка и публикация справочных и мультимедийных материалов, проведено тестирование работы сайта. eMAKS готов к старту, намеченному на 10.00 часов 23 июля 2024 года", - говорится в пресс-релизе.Ранее правительство РФ объявило об отмене проведения авиасалона МАКС в 2024 году. На официальном сайте организаторов мероприятия сообщалось, что проведение XVI Международного авиационно-космического салона МАКС намечено на лето 2025 года.Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.
https://ria.ru/20240625/aviasalon-1955449750.html
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авиасалон макс
Авиасалон МАКС
Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн

Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн 23 июля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДемонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском
Демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Авиасалон МАКС в 2024 году пройдет в режиме онлайн 23 июля, подготовка к этому формату завершена, говорится на официальном сайте организатора.
«
"АО "Авиасалон", устроитель Международных авиационно-космических салонов МАКС, завершило подготовку к запуску онлайн-проекта eMAKS. Сформирована демонстрационная программа, завершены подготовка и публикация справочных и мультимедийных материалов, проведено тестирование работы сайта. eMAKS готов к старту, намеченному на 10.00 часов 23 июля 2024 года", - говорится в пресс-релизе.
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25 июня, 21:41
Ранее правительство РФ объявило об отмене проведения авиасалона МАКС в 2024 году. На официальном сайте организаторов мероприятия сообщалось, что проведение XVI Международного авиационно-космического салона МАКС намечено на лето 2025 года.
Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.
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