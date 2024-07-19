https://ria.ru/20240719/lukashenko-1960753649.html

Система власти в Белоруссии сдает экзамен народу, заявил Лукашенко

Система власти в Белоруссии сдает экзамен народу, заявил Лукашенко - РИА Новости, 19.07.2024

Система власти в Белоруссии сдает экзамен народу, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников на фоне предвыборного года, что власть сдает экзамен народу и люди должны видеть, что созданная... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:30

2024-07-19T15:30

2024-07-19T15:33

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 19 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников на фоне предвыборного года, что власть сдает экзамен народу и люди должны видеть, что созданная в государстве система работает эффективно. Выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Лукашенко пока официально не объявлял о том, принял ли решение пойти на новый президентский срок. Однако он подчеркивал, что решение баллотироваться на выборах в 2025 году будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции. "Помните одно: спокойно в этом году не будет. Не потому, что мы тут в предвыборный год что-то начинаем. Хотя это тоже важно. Мы сдаем, как я всегда говорил, экзамен белорусскому народу. Не американцам, не полякам, не европейцам. Нам наплевать на их мнение, хотя мы их мнение готовы учитывать. Мы для своего народа работаем. И мы сегодня сдаем экзамен", - сказал Лукашенко в пятницу на селекторном совещании. Его слова приводит агентство Белта. "Кто бы там ни был потом президентом, народ должен видеть, что система власти, созданная нами, эффективно работает", - подчеркнул Лукашенко. При этом он высказал мнение, что в целом система госвласти работает, хотя и возникают некоторые недочеты. "По большому счету, я не могу предъявить претензии, что кто-то там отлынивает от работы, кто-то плохо работает и так далее. Машина эта работает. Но сбои есть, есть недостатки, недочеты определенные", - констатировал глава государства. Эти недочеты, по его словам, в том числе выявил прошедший по Белоруссии ураган, к оперативной реакции на последствия которого не везде оказались готовы. "Я всегда вас прошу, сравнивайте это с военными действиями, но, слава богу, без стрельбы. Это хорошая для нас тренировка. Поэтому сделаем все соответствующие выводы", - сказал президент. В субботу и воскресенье по Белоруссии прошел грозовой фронт. Упавшими из-за сильного ветра деревьями были повреждены линии электропередачи, что спровоцировало перебои в электроснабжении населенных пунктов. В субботу на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 900 населенных пунктов, 47 сельскохозяйственных зданий и 2897 трансформаторных подстанций. В воскресенье электроснабжение нарушалось в 1960 населенных пунктах страны. От ветра пострадали строения, лесные насаждения, местами нарушалось транспортное сообщение, в субботу-воскресенье шесть человек погибли от падения деревьев и конструкций. В понедельник вечером первый заместитель генерального директора – главный инженер предприятия "Белэнерго" Юрий Шмаков говорил, что больше всего от стихии в воскресенье пострадал Мозырский энергетический узел в Гомельской области. Во вторник электроснабжение Мозыря было восстановлено. Вице-премьер Белоруссии Анатолий Сивак говорил, что ранее энергосистема с такими серьезными последствиями стихии не сталкивалась.

https://ria.ru/20240107/lukashenko-1920042743.html

https://radiosputnik.ru/20240716/lukashenko-1959977782.html

https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944277222.html

белоруссия

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белоруссия, александр лукашенко