Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко "отколошматил" губернаторов за плохую работу - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 19.07.2024 (обновлено: 22:31 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/lukashenko-1960694962.html
Лукашенко "отколошматил" губернаторов за плохую работу
Лукашенко "отколошматил" губернаторов за плохую работу - РИА Новости, 19.07.2024
Лукашенко "отколошматил" губернаторов за плохую работу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на первом этапе в регионах страны отсутствовала адекватная реакция на последствия бури, разыгравшейся в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:00
2024-07-19T22:31
в мире
жкх
белоруссия
минск
гомельская область
александр лукашенко
анатолий сивак
белэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960461068_0:0:1342:755_1920x0_80_0_0_05f1f7006d64d72a7b02d3a41714debb.jpg
МИНСК, 19 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на первом этапе в регионах страны отсутствовала адекватная реакция на последствия бури, разыгравшейся в республике в минувшие выходные. "Никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков, адекватной реакции на это событие — быстрой, четкой, военной, — не было. Отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. На совещании у президента в пятницу в Минске председатель комитета госконтроля Василий Герасимов рассказал о некоторых недостатках, выявленных в процессе ликвидации последствий стихии в Белоруссии. Например, по его словам, не везде было налажено должное взаимодействие между различными органами. Более того, в ряде случаев вместо оперативных действий начали объявлять тендеры по поиску подрядчиков для устранений последствий стихии, отметил глава комитета. "Восстановите нарушенные крыши домов и прочее, а потом будем разбираться", — сказал глава государства. Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что есть люди, которые героически себя вели и заслуживают в том числе госнаград, но есть и те, кто проявил расхлябанность. "Уроки мы должны извлекать из любой ситуации", — сказал он, поручив председателю комитета госконтроля вместе с другими ответственными проработать соответствующие вопросы, включая формирование резервов на случай подобных ситуаций в будущем. В субботу и воскресенье Белоруссия оказалась в эпицентре грозового фронта. Упавшими из-за сильного ветра деревьями были повреждены линии электропередачи, что спровоцировало перебои в электроснабжении населенных пунктов. В субботу на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 900 населенных пунктов, 47 сельскохозяйственных зданий и 2897 трансформаторных подстанций. В воскресенье электроснабжение нарушалось в 1960 населенных пунктах страны. От ветра пострадали строения, лесные насаждения, местами нарушалось транспортное сообщение, шесть человек в выходные погибли от падения деревьев и конструкций. В понедельник вечером первый заместитель генерального директора — главный инженер предприятия "Белэнерго" Юрий Шмаков говорил, что больше всего от стихии в воскресенье пострадал Мозырский энергетический узел в Гомельской области. Во вторник электроснабжение Мозыря было восстановлено. Вице-премьер Белоруссии Анатолий Сивак говорил, что ранее энергосистема с такими серьезными последствиями стихии не сталкивалась.
https://ria.ru/20231008/belorussiya-1901258921.html
https://ria.ru/20240717/omsk-1960237111.html
белоруссия
минск
гомельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960461068_0:0:1176:882_1920x0_80_0_0_ed5b22ed58e822ec5cb71580b2e7f371.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, белоруссия, минск, гомельская область, александр лукашенко, анатолий сивак, белэнерго
В мире, ЖКХ, Белоруссия, Минск, Гомельская область, Александр Лукашенко, Анатолий Сивак, Белэнерго
Лукашенко "отколошматил" губернаторов за плохую работу

Лукашенко раскритиковал губернаторов за отвратительную работу во время урагана

© Sputnik / Виктор ТолочкоПоследствия сильной грозы в Минске, Белоруссия
Последствия сильной грозы в Минске, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Последствия сильной грозы в Минске, Белоруссия
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на первом этапе в регионах страны отсутствовала адекватная реакция на последствия бури, разыгравшейся в республике в минувшие выходные.
"Никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков, адекватной реакции на это событие — быстрой, четкой, военной, — не было. Отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Белоруссии восстановили электроснабжение в 1080 населенных пунктах
8 октября 2023, 08:25
На совещании у президента в пятницу в Минске председатель комитета госконтроля Василий Герасимов рассказал о некоторых недостатках, выявленных в процессе ликвидации последствий стихии в Белоруссии. Например, по его словам, не везде было налажено должное взаимодействие между различными органами. Более того, в ряде случаев вместо оперативных действий начали объявлять тендеры по поиску подрядчиков для устранений последствий стихии, отметил глава комитета.
"Восстановите нарушенные крыши домов и прочее, а потом будем разбираться", — сказал глава государства.
Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что есть люди, которые героически себя вели и заслуживают в том числе госнаград, но есть и те, кто проявил расхлябанность. "Уроки мы должны извлекать из любой ситуации", — сказал он, поручив председателю комитета госконтроля вместе с другими ответственными проработать соответствующие вопросы, включая формирование резервов на случай подобных ситуаций в будущем.
В субботу и воскресенье Белоруссия оказалась в эпицентре грозового фронта. Упавшими из-за сильного ветра деревьями были повреждены линии электропередачи, что спровоцировало перебои в электроснабжении населенных пунктов. В субботу на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 900 населенных пунктов, 47 сельскохозяйственных зданий и 2897 трансформаторных подстанций. В воскресенье электроснабжение нарушалось в 1960 населенных пунктах страны. От ветра пострадали строения, лесные насаждения, местами нарушалось транспортное сообщение, шесть человек в выходные погибли от падения деревьев и конструкций.
В понедельник вечером первый заместитель генерального директора — главный инженер предприятия "Белэнерго" Юрий Шмаков говорил, что больше всего от стихии в воскресенье пострадал Мозырский энергетический узел в Гомельской области. Во вторник электроснабжение Мозыря было восстановлено. Вице-премьер Белоруссии Анатолий Сивак говорил, что ранее энергосистема с такими серьезными последствиями стихии не сталкивалась.
Ливень в Омске. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Омск накрыли сильные ливни
17 июля, 14:08
 
В миреЖКХБелоруссияМинскГомельская областьАлександр ЛукашенкоАнатолий СивакБелэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала