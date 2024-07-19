https://ria.ru/20240719/lukashenko-1960694962.html
Лукашенко "отколошматил" губернаторов за плохую работу
Лукашенко "отколошматил" губернаторов за плохую работу - РИА Новости, 19.07.2024
Лукашенко "отколошматил" губернаторов за плохую работу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на первом этапе в регионах страны отсутствовала адекватная реакция на последствия бури, разыгравшейся в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:00
2024-07-19T13:00
2024-07-19T22:31
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МИНСК, 19 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на первом этапе в регионах страны отсутствовала адекватная реакция на последствия бури, разыгравшейся в республике в минувшие выходные. "Никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков, адекватной реакции на это событие — быстрой, четкой, военной, — не было. Отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. На совещании у президента в пятницу в Минске председатель комитета госконтроля Василий Герасимов рассказал о некоторых недостатках, выявленных в процессе ликвидации последствий стихии в Белоруссии. Например, по его словам, не везде было налажено должное взаимодействие между различными органами. Более того, в ряде случаев вместо оперативных действий начали объявлять тендеры по поиску подрядчиков для устранений последствий стихии, отметил глава комитета. "Восстановите нарушенные крыши домов и прочее, а потом будем разбираться", — сказал глава государства. Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что есть люди, которые героически себя вели и заслуживают в том числе госнаград, но есть и те, кто проявил расхлябанность. "Уроки мы должны извлекать из любой ситуации", — сказал он, поручив председателю комитета госконтроля вместе с другими ответственными проработать соответствующие вопросы, включая формирование резервов на случай подобных ситуаций в будущем. В субботу и воскресенье Белоруссия оказалась в эпицентре грозового фронта. Упавшими из-за сильного ветра деревьями были повреждены линии электропередачи, что спровоцировало перебои в электроснабжении населенных пунктов. В субботу на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 900 населенных пунктов, 47 сельскохозяйственных зданий и 2897 трансформаторных подстанций. В воскресенье электроснабжение нарушалось в 1960 населенных пунктах страны. От ветра пострадали строения, лесные насаждения, местами нарушалось транспортное сообщение, шесть человек в выходные погибли от падения деревьев и конструкций. В понедельник вечером первый заместитель генерального директора — главный инженер предприятия "Белэнерго" Юрий Шмаков говорил, что больше всего от стихии в воскресенье пострадал Мозырский энергетический узел в Гомельской области. Во вторник электроснабжение Мозыря было восстановлено. Вице-премьер Белоруссии Анатолий Сивак говорил, что ранее энергосистема с такими серьезными последствиями стихии не сталкивалась.
https://ria.ru/20231008/belorussiya-1901258921.html
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в мире, жкх, белоруссия, минск, гомельская область, александр лукашенко, анатолий сивак, белэнерго
В мире, ЖКХ, Белоруссия, Минск, Гомельская область, Александр Лукашенко, Анатолий Сивак, Белэнерго
Лукашенко "отколошматил" губернаторов за плохую работу
Лукашенко раскритиковал губернаторов за отвратительную работу во время урагана
МИНСК, 19 июл — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что на первом этапе в регионах страны отсутствовала адекватная реакция на последствия бури, разыгравшейся в республике в минувшие выходные.
"Никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков, адекватной реакции на это событие — быстрой, четкой, военной, — не было. Отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
На совещании у президента в пятницу в Минске председатель комитета госконтроля Василий Герасимов рассказал о некоторых недостатках, выявленных в процессе ликвидации последствий стихии в Белоруссии. Например, по его словам, не везде было налажено должное взаимодействие между различными органами. Более того, в ряде случаев вместо оперативных действий начали объявлять тендеры по поиску подрядчиков для устранений последствий стихии, отметил глава комитета.
"Восстановите нарушенные крыши домов и прочее, а потом будем разбираться", — сказал глава государства.
Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что есть люди, которые героически себя вели и заслуживают в том числе госнаград, но есть и те, кто проявил расхлябанность. "Уроки мы должны извлекать из любой ситуации", — сказал он, поручив председателю комитета госконтроля вместе с другими ответственными проработать соответствующие вопросы, включая формирование резервов на случай подобных ситуаций в будущем.
В субботу и воскресенье Белоруссия оказалась в эпицентре грозового фронта. Упавшими из-за сильного ветра деревьями были повреждены линии электропередачи, что спровоцировало перебои в электроснабжении населенных пунктов. В субботу на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 900 населенных пунктов, 47 сельскохозяйственных зданий и 2897 трансформаторных подстанций. В воскресенье электроснабжение нарушалось в 1960 населенных пунктах страны. От ветра пострадали строения, лесные насаждения, местами нарушалось транспортное сообщение, шесть человек в выходные погибли от падения деревьев и конструкций.
В понедельник вечером первый заместитель генерального директора — главный инженер предприятия "Белэнерго" Юрий Шмаков говорил, что больше всего от стихии в воскресенье пострадал Мозырский энергетический узел в Гомельской области. Во вторник электроснабжение Мозыря было восстановлено. Вице-премьер Белоруссии Анатолий Сивак говорил, что ранее энергосистема с такими серьезными последствиями стихии не сталкивалась.