https://ria.ru/20240719/lukashenko-1960694962.html

Лукашенко "отколошматил" губернаторов за плохую работу

Лукашенко "отколошматил" губернаторов за плохую работу - РИА Новости, 19.07.2024

Лукашенко "отколошматил" губернаторов за плохую работу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на первом этапе в регионах страны отсутствовала адекватная реакция на последствия бури, разыгравшейся в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:00

2024-07-19T13:00

2024-07-19T22:31

в мире

жкх

белоруссия

минск

гомельская область

александр лукашенко

анатолий сивак

белэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960461068_0:0:1342:755_1920x0_80_0_0_05f1f7006d64d72a7b02d3a41714debb.jpg

МИНСК, 19 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на первом этапе в регионах страны отсутствовала адекватная реакция на последствия бури, разыгравшейся в республике в минувшие выходные. "Никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков, адекватной реакции на это событие — быстрой, четкой, военной, — не было. Отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь. На совещании у президента в пятницу в Минске председатель комитета госконтроля Василий Герасимов рассказал о некоторых недостатках, выявленных в процессе ликвидации последствий стихии в Белоруссии. Например, по его словам, не везде было налажено должное взаимодействие между различными органами. Более того, в ряде случаев вместо оперативных действий начали объявлять тендеры по поиску подрядчиков для устранений последствий стихии, отметил глава комитета. "Восстановите нарушенные крыши домов и прочее, а потом будем разбираться", — сказал глава государства. Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что есть люди, которые героически себя вели и заслуживают в том числе госнаград, но есть и те, кто проявил расхлябанность. "Уроки мы должны извлекать из любой ситуации", — сказал он, поручив председателю комитета госконтроля вместе с другими ответственными проработать соответствующие вопросы, включая формирование резервов на случай подобных ситуаций в будущем. В субботу и воскресенье Белоруссия оказалась в эпицентре грозового фронта. Упавшими из-за сильного ветра деревьями были повреждены линии электропередачи, что спровоцировало перебои в электроснабжении населенных пунктов. В субботу на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 900 населенных пунктов, 47 сельскохозяйственных зданий и 2897 трансформаторных подстанций. В воскресенье электроснабжение нарушалось в 1960 населенных пунктах страны. От ветра пострадали строения, лесные насаждения, местами нарушалось транспортное сообщение, шесть человек в выходные погибли от падения деревьев и конструкций. В понедельник вечером первый заместитель генерального директора — главный инженер предприятия "Белэнерго" Юрий Шмаков говорил, что больше всего от стихии в воскресенье пострадал Мозырский энергетический узел в Гомельской области. Во вторник электроснабжение Мозыря было восстановлено. Вице-премьер Белоруссии Анатолий Сивак говорил, что ранее энергосистема с такими серьезными последствиями стихии не сталкивалась.

https://ria.ru/20231008/belorussiya-1901258921.html

https://ria.ru/20240717/omsk-1960237111.html

белоруссия

минск

гомельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, белоруссия, минск, гомельская область, александр лукашенко, анатолий сивак, белэнерго